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"الذيبي" يتفقَّد مركز "دوقة" ويؤكد متابعة الملاحظات التي رصدها

استمع من الأهالي لأبرز المطالبات واحتياجاتهم

نفَّذ رئيس بلدية "المظيلف" سليمان الذيبي اليوم الاثنين جولة ميدانية على مركز "دوقة" شمال محافظة القنفذة، شملت المركز وجميع القرى التابعة، والتقى خلالها رئيس مركز "دوقة" إبراهيم محمد الخيري، ومشايخ القبائل بمركز دوقة.

واستمع "الذيبي" إلى مطالب الأهالي، التي كان أبرزها استكمال العمل لمخطط دوقة، وسفلتة الطرق المؤدية إلى القرى، وربطها بالطرق الرئيسية، والإنارة لمداخل القرى والشوارع الداخلية لها. كذلك تم الوقوف على المقابر، والتوجيه بعمل الرفوعات المساحية والصيانة العاجلة بعضها، وتنفيذ طريق الشهداء، والربط بطريق الرفدة، ودرء أخطار السيول، وإنشاء ملاعب رياضية بالقرى.

وشدَّد "الذيبي" خلال الجولة الميدانية على رؤساء الأقسام بالبلدية بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المركز والزوار.

وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع القرى في المركز من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الذيبي" يتفقَّد مركز "دوقة" ويؤكد متابعة الملاحظات التي رصدها
سبق

نفَّذ رئيس بلدية "المظيلف" سليمان الذيبي اليوم الاثنين جولة ميدانية على مركز "دوقة" شمال محافظة القنفذة، شملت المركز وجميع القرى التابعة، والتقى خلالها رئيس مركز "دوقة" إبراهيم محمد الخيري، ومشايخ القبائل بمركز دوقة.

واستمع "الذيبي" إلى مطالب الأهالي، التي كان أبرزها استكمال العمل لمخطط دوقة، وسفلتة الطرق المؤدية إلى القرى، وربطها بالطرق الرئيسية، والإنارة لمداخل القرى والشوارع الداخلية لها. كذلك تم الوقوف على المقابر، والتوجيه بعمل الرفوعات المساحية والصيانة العاجلة بعضها، وتنفيذ طريق الشهداء، والربط بطريق الرفدة، ودرء أخطار السيول، وإنشاء ملاعب رياضية بالقرى.

وشدَّد "الذيبي" خلال الجولة الميدانية على رؤساء الأقسام بالبلدية بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المركز والزوار.

وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع القرى في المركز من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
10:58 PM

"الذيبي" يتفقَّد مركز "دوقة" ويؤكد متابعة الملاحظات التي رصدها

استمع من الأهالي لأبرز المطالبات واحتياجاتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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نفَّذ رئيس بلدية "المظيلف" سليمان الذيبي اليوم الاثنين جولة ميدانية على مركز "دوقة" شمال محافظة القنفذة، شملت المركز وجميع القرى التابعة، والتقى خلالها رئيس مركز "دوقة" إبراهيم محمد الخيري، ومشايخ القبائل بمركز دوقة.

واستمع "الذيبي" إلى مطالب الأهالي، التي كان أبرزها استكمال العمل لمخطط دوقة، وسفلتة الطرق المؤدية إلى القرى، وربطها بالطرق الرئيسية، والإنارة لمداخل القرى والشوارع الداخلية لها. كذلك تم الوقوف على المقابر، والتوجيه بعمل الرفوعات المساحية والصيانة العاجلة بعضها، وتنفيذ طريق الشهداء، والربط بطريق الرفدة، ودرء أخطار السيول، وإنشاء ملاعب رياضية بالقرى.

وشدَّد "الذيبي" خلال الجولة الميدانية على رؤساء الأقسام بالبلدية بمتابعة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المركز والزوار.

وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع القرى في المركز من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.

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