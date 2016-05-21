وقفت فرقة من الدفاع المدني على منزل الأسرة المتضررة بـ"عقدة" محايل بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي، حيث اطلعت الفرقة على منزل الأسرة المتضرر. يأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول الموضوع. فيما من جهتها وجهت وزارة المالية بإيواء الأسرة إلى أن يتم معالجة وضعهم، إذ عاشت الأسرة أربعة أيام دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية والخيرية عدا بعض المحسنين والمحسنات الذين بادروا بتقديم بعض المبادرات التي لم تر النور. وكانت السيول الجارفة التي شهدتها محايل مؤخرًا قد تسببت في تشريد أسرة مكونة من 12 شخصًا بعد أن دهمتهم فجأة وغمرت منزلهم وأتت على كل ما يملكون ما اضطرهم للخروج. وقالت الأسرة لـ"سبق" إنه في يوم الجمعة الماضية وقبل الإفطار بنصف ساعة انقطع التيار الكهربائي، ما دفع بنا إلى الخروج للإفطار في حوش المنزل لنتفاجأ بسيل منقول يداهمنا ويغمر منزلنا علماً أنه لم يكن هناك أمطار على المحافظة. ودفع الأمر بنا إلى الخروج من المنزل على عجل بدون أن نأخذ أي شيء من احتياجاتنا لننجو بأنفسنا وأطفالنا. وأبانوا أنهم تواصلوا مع المحافظة ووقفت لجنة على الموقع برئاسة محافظ محايل المكلف قبل يومين إلا أنه لليوم الرابع وإلى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم إيواؤهم ولا تقديم إعاشة لهم، فضلاً عن عدم شفط المياه من داخل المنزل. وأشاروا إلى أن فاعل خير تبرع لهم بشقة لا أثاث بها، ما جعلهم يرفضونها لتقوم فاعلة خير بتسكينهم في شقة مفروشة ليومين خرجوا منها أمس. وأضافوا: تلقينا اتصالاً من موظفة بالجمعية الخيرية بمحايل قالت بما نصه: (اخرجو من الشقة التي أنتم فيها وابحثوا عن شقة واستأجروها وستتكفل الجمعية بإيجارها، إلا أنه بعد بحثنا ووجود شقة بإيجار شهري قدره 1500 ريال دهشت من ذلك، وقالت الإدارة رفضت أن تستأجر لكم ثم أغلقت جوالها . من جهته قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"سبق" إنه تم وقوف لجنة على المنزل المنكوب برئاسته وتم تعميد الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بتقديم ما يمكن تقديمه للأسرة ومعالجة وضعهم، في الوقت الذي كشف فيه عن تبرع عدد من المحسنين لهم بشقق لفترات محددة.

تفاعلاً مع "سبق".. "المدني" يقف على منزل أسرة محايل و"المالية" توجه بإيوائهم محمد طيران سبق 2019-05-21 وقفت فرقة من الدفاع المدني على منزل الأسرة المتضررة بـ"عقدة" محايل بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي، حيث اطلعت الفرقة على منزل الأسرة المتضرر.



يأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول الموضوع. فيما من جهتها وجهت وزارة المالية بإيواء الأسرة إلى أن يتم معالجة وضعهم، إذ عاشت الأسرة أربعة أيام دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية والخيرية عدا بعض المحسنين والمحسنات الذين بادروا بتقديم بعض المبادرات التي لم تر النور.



وكانت السيول الجارفة التي شهدتها محايل مؤخرًا قد تسببت في تشريد أسرة مكونة من 12 شخصًا بعد أن دهمتهم فجأة وغمرت منزلهم وأتت على كل ما يملكون ما اضطرهم للخروج.



وقالت الأسرة لـ"سبق" إنه في يوم الجمعة الماضية وقبل الإفطار بنصف ساعة انقطع التيار الكهربائي، ما دفع بنا إلى الخروج للإفطار في حوش المنزل لنتفاجأ بسيل منقول يداهمنا ويغمر منزلنا علماً أنه لم يكن هناك أمطار على المحافظة.



ودفع الأمر بنا إلى الخروج من المنزل على عجل بدون أن نأخذ أي شيء من احتياجاتنا لننجو بأنفسنا وأطفالنا.



وأبانوا أنهم تواصلوا مع المحافظة ووقفت لجنة على الموقع برئاسة محافظ محايل المكلف قبل يومين إلا أنه لليوم الرابع وإلى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم إيواؤهم ولا تقديم إعاشة لهم، فضلاً عن عدم شفط المياه من داخل المنزل.



وأشاروا إلى أن فاعل خير تبرع لهم بشقة لا أثاث بها، ما جعلهم يرفضونها لتقوم فاعلة خير بتسكينهم في شقة مفروشة ليومين خرجوا منها أمس.



وأضافوا: تلقينا اتصالاً من موظفة بالجمعية الخيرية بمحايل قالت بما نصه: (اخرجو من الشقة التي أنتم فيها وابحثوا عن شقة واستأجروها وستتكفل الجمعية بإيجارها، إلا أنه بعد بحثنا ووجود شقة بإيجار شهري قدره 1500 ريال دهشت من ذلك، وقالت الإدارة رفضت أن تستأجر لكم ثم أغلقت جوالها .



من جهته قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"سبق" إنه تم وقوف لجنة على المنزل المنكوب برئاسته وتم تعميد الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بتقديم ما يمكن تقديمه للأسرة ومعالجة وضعهم، في الوقت الذي كشف فيه عن تبرع عدد من المحسنين لهم بشقق لفترات محددة.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440 04:20 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "المدني" يقف على منزل أسرة محايل و"المالية" توجه بإيوائهم قضوا أربعة أيام على عدد من الوعود التي لم تر النور





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وقفت فرقة من الدفاع المدني على منزل الأسرة المتضررة بـ"عقدة" محايل بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي، حيث اطلعت الفرقة على منزل الأسرة المتضرر.



يأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول الموضوع. فيما من جهتها وجهت وزارة المالية بإيواء الأسرة إلى أن يتم معالجة وضعهم، إذ عاشت الأسرة أربعة أيام دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية والخيرية عدا بعض المحسنين والمحسنات الذين بادروا بتقديم بعض المبادرات التي لم تر النور.



وكانت السيول الجارفة التي شهدتها محايل مؤخرًا قد تسببت في تشريد أسرة مكونة من 12 شخصًا بعد أن دهمتهم فجأة وغمرت منزلهم وأتت على كل ما يملكون ما اضطرهم للخروج.



وقالت الأسرة لـ"سبق" إنه في يوم الجمعة الماضية وقبل الإفطار بنصف ساعة انقطع التيار الكهربائي، ما دفع بنا إلى الخروج للإفطار في حوش المنزل لنتفاجأ بسيل منقول يداهمنا ويغمر منزلنا علماً أنه لم يكن هناك أمطار على المحافظة.



ودفع الأمر بنا إلى الخروج من المنزل على عجل بدون أن نأخذ أي شيء من احتياجاتنا لننجو بأنفسنا وأطفالنا.



وأبانوا أنهم تواصلوا مع المحافظة ووقفت لجنة على الموقع برئاسة محافظ محايل المكلف قبل يومين إلا أنه لليوم الرابع وإلى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم إيواؤهم ولا تقديم إعاشة لهم، فضلاً عن عدم شفط المياه من داخل المنزل.



وأشاروا إلى أن فاعل خير تبرع لهم بشقة لا أثاث بها، ما جعلهم يرفضونها لتقوم فاعلة خير بتسكينهم في شقة مفروشة ليومين خرجوا منها أمس.



وأضافوا: تلقينا اتصالاً من موظفة بالجمعية الخيرية بمحايل قالت بما نصه: (اخرجو من الشقة التي أنتم فيها وابحثوا عن شقة واستأجروها وستتكفل الجمعية بإيجارها، إلا أنه بعد بحثنا ووجود شقة بإيجار شهري قدره 1500 ريال دهشت من ذلك، وقالت الإدارة رفضت أن تستأجر لكم ثم أغلقت جوالها .



من جهته قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"سبق" إنه تم وقوف لجنة على المنزل المنكوب برئاسته وتم تعميد الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بتقديم ما يمكن تقديمه للأسرة ومعالجة وضعهم، في الوقت الذي كشف فيه عن تبرع عدد من المحسنين لهم بشقق لفترات محددة.