النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. "المدني" يقف على منزل أسرة محايل و"المالية" توجه بإيوائهم

قضوا أربعة أيام على عدد من الوعود التي لم تر النور

وقفت فرقة من الدفاع المدني على منزل الأسرة المتضررة بـ"عقدة" محايل بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي، حيث اطلعت الفرقة على منزل الأسرة المتضرر.

يأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول الموضوع. فيما من جهتها وجهت وزارة المالية بإيواء الأسرة إلى أن يتم معالجة وضعهم، إذ عاشت الأسرة أربعة أيام دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية والخيرية عدا بعض المحسنين والمحسنات الذين بادروا بتقديم بعض المبادرات التي لم تر النور.

وكانت السيول الجارفة التي شهدتها محايل مؤخرًا قد تسببت في تشريد أسرة مكونة من 12 شخصًا بعد أن دهمتهم فجأة وغمرت منزلهم وأتت على كل ما يملكون ما اضطرهم للخروج.

وقالت الأسرة لـ"سبق" إنه في يوم الجمعة الماضية وقبل الإفطار بنصف ساعة انقطع التيار الكهربائي، ما دفع بنا إلى الخروج للإفطار في حوش المنزل لنتفاجأ بسيل منقول يداهمنا ويغمر منزلنا علماً أنه لم يكن هناك أمطار على المحافظة.

ودفع الأمر بنا إلى الخروج من المنزل على عجل بدون أن نأخذ أي شيء من احتياجاتنا لننجو بأنفسنا وأطفالنا.

وأبانوا أنهم تواصلوا مع المحافظة ووقفت لجنة على الموقع برئاسة محافظ محايل المكلف قبل يومين إلا أنه لليوم الرابع وإلى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم إيواؤهم ولا تقديم إعاشة لهم، فضلاً عن عدم شفط المياه من داخل المنزل.

وأشاروا إلى أن فاعل خير تبرع لهم بشقة لا أثاث بها، ما جعلهم يرفضونها لتقوم فاعلة خير بتسكينهم في شقة مفروشة ليومين خرجوا منها أمس.

وأضافوا: تلقينا اتصالاً من موظفة بالجمعية الخيرية بمحايل قالت بما نصه: (اخرجو من الشقة التي أنتم فيها وابحثوا عن شقة واستأجروها وستتكفل الجمعية بإيجارها، إلا أنه بعد بحثنا ووجود شقة بإيجار شهري قدره 1500 ريال دهشت من ذلك، وقالت الإدارة رفضت أن تستأجر لكم ثم أغلقت جوالها .

من جهته قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"سبق" إنه تم وقوف لجنة على المنزل المنكوب برئاسته وتم تعميد الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بتقديم ما يمكن تقديمه للأسرة ومعالجة وضعهم، في الوقت الذي كشف فيه عن تبرع عدد من المحسنين لهم بشقق لفترات محددة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. "المدني" يقف على منزل أسرة محايل و"المالية" توجه بإيوائهم
سبق

وقفت فرقة من الدفاع المدني على منزل الأسرة المتضررة بـ"عقدة" محايل بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي، حيث اطلعت الفرقة على منزل الأسرة المتضرر.

يأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول الموضوع. فيما من جهتها وجهت وزارة المالية بإيواء الأسرة إلى أن يتم معالجة وضعهم، إذ عاشت الأسرة أربعة أيام دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية والخيرية عدا بعض المحسنين والمحسنات الذين بادروا بتقديم بعض المبادرات التي لم تر النور.

وكانت السيول الجارفة التي شهدتها محايل مؤخرًا قد تسببت في تشريد أسرة مكونة من 12 شخصًا بعد أن دهمتهم فجأة وغمرت منزلهم وأتت على كل ما يملكون ما اضطرهم للخروج.

وقالت الأسرة لـ"سبق" إنه في يوم الجمعة الماضية وقبل الإفطار بنصف ساعة انقطع التيار الكهربائي، ما دفع بنا إلى الخروج للإفطار في حوش المنزل لنتفاجأ بسيل منقول يداهمنا ويغمر منزلنا علماً أنه لم يكن هناك أمطار على المحافظة.

ودفع الأمر بنا إلى الخروج من المنزل على عجل بدون أن نأخذ أي شيء من احتياجاتنا لننجو بأنفسنا وأطفالنا.

وأبانوا أنهم تواصلوا مع المحافظة ووقفت لجنة على الموقع برئاسة محافظ محايل المكلف قبل يومين إلا أنه لليوم الرابع وإلى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم إيواؤهم ولا تقديم إعاشة لهم، فضلاً عن عدم شفط المياه من داخل المنزل.

وأشاروا إلى أن فاعل خير تبرع لهم بشقة لا أثاث بها، ما جعلهم يرفضونها لتقوم فاعلة خير بتسكينهم في شقة مفروشة ليومين خرجوا منها أمس.

وأضافوا: تلقينا اتصالاً من موظفة بالجمعية الخيرية بمحايل قالت بما نصه: (اخرجو من الشقة التي أنتم فيها وابحثوا عن شقة واستأجروها وستتكفل الجمعية بإيجارها، إلا أنه بعد بحثنا ووجود شقة بإيجار شهري قدره 1500 ريال دهشت من ذلك، وقالت الإدارة رفضت أن تستأجر لكم ثم أغلقت جوالها .

من جهته قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"سبق" إنه تم وقوف لجنة على المنزل المنكوب برئاسته وتم تعميد الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بتقديم ما يمكن تقديمه للأسرة ومعالجة وضعهم، في الوقت الذي كشف فيه عن تبرع عدد من المحسنين لهم بشقق لفترات محددة.

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
04:20 PM

تفاعلاً مع "سبق".. "المدني" يقف على منزل أسرة محايل و"المالية" توجه بإيوائهم

قضوا أربعة أيام على عدد من الوعود التي لم تر النور

A A A
محمد طيران - عسير
6
5,844

وقفت فرقة من الدفاع المدني على منزل الأسرة المتضررة بـ"عقدة" محايل بتوجيه من مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء أحمد آل كاسي، حيث اطلعت الفرقة على منزل الأسرة المتضرر.

يأتي ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول الموضوع. فيما من جهتها وجهت وزارة المالية بإيواء الأسرة إلى أن يتم معالجة وضعهم، إذ عاشت الأسرة أربعة أيام دون تحرك يذكر من قبل الجهات المعنية والخيرية عدا بعض المحسنين والمحسنات الذين بادروا بتقديم بعض المبادرات التي لم تر النور.

وكانت السيول الجارفة التي شهدتها محايل مؤخرًا قد تسببت في تشريد أسرة مكونة من 12 شخصًا بعد أن دهمتهم فجأة وغمرت منزلهم وأتت على كل ما يملكون ما اضطرهم للخروج.

وقالت الأسرة لـ"سبق" إنه في يوم الجمعة الماضية وقبل الإفطار بنصف ساعة انقطع التيار الكهربائي، ما دفع بنا إلى الخروج للإفطار في حوش المنزل لنتفاجأ بسيل منقول يداهمنا ويغمر منزلنا علماً أنه لم يكن هناك أمطار على المحافظة.

ودفع الأمر بنا إلى الخروج من المنزل على عجل بدون أن نأخذ أي شيء من احتياجاتنا لننجو بأنفسنا وأطفالنا.

وأبانوا أنهم تواصلوا مع المحافظة ووقفت لجنة على الموقع برئاسة محافظ محايل المكلف قبل يومين إلا أنه لليوم الرابع وإلى ساعة إعداد هذا التقرير لم يتم إيواؤهم ولا تقديم إعاشة لهم، فضلاً عن عدم شفط المياه من داخل المنزل.

وأشاروا إلى أن فاعل خير تبرع لهم بشقة لا أثاث بها، ما جعلهم يرفضونها لتقوم فاعلة خير بتسكينهم في شقة مفروشة ليومين خرجوا منها أمس.

وأضافوا: تلقينا اتصالاً من موظفة بالجمعية الخيرية بمحايل قالت بما نصه: (اخرجو من الشقة التي أنتم فيها وابحثوا عن شقة واستأجروها وستتكفل الجمعية بإيجارها، إلا أنه بعد بحثنا ووجود شقة بإيجار شهري قدره 1500 ريال دهشت من ذلك، وقالت الإدارة رفضت أن تستأجر لكم ثم أغلقت جوالها .

من جهته قال محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي لـ"سبق" إنه تم وقوف لجنة على المنزل المنكوب برئاسته وتم تعميد الضمان الاجتماعي والجمعية الخيرية بتقديم ما يمكن تقديمه للأسرة ومعالجة وضعهم، في الوقت الذي كشف فيه عن تبرع عدد من المحسنين لهم بشقق لفترات محددة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة