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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات بالفيروس 279.941.644

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى نحو 280 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.941.644، وإجمالي الوفيات 5.399.891.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 816.610 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.280.510.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 618.732 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.243.266.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.682 وإجمالي إصابات 34.786.802.

وفي المرتبة الرابعة، المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 298.759 وإجمالي إصابات 3.950.200.

وفي المرتبة الخامسة، روسيا بإجمالي وفيات 298.165 وإجمالي إصابات 10.213.265.

وسادساً، بيرو بإجمالي وفيات202.488 وإجمالي إصابات 2.278.807.

وفي المرتبة السابعة، بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928.

وفي المرتبة الثامنة، إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667.

وفي المرتبة التاسعة، إيطاليا بإجمالي وفيات 136.611 وإجمالي إصابات 5.674.313.

تلتها في المرتبة العاشرة، إيران بإجمالي وفيات 131.400 وإجمالي إصابات 6.184.762.

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هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا
سبق

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى نحو 280 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.941.644، وإجمالي الوفيات 5.399.891.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 816.610 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.280.510.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 618.732 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.243.266.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.682 وإجمالي إصابات 34.786.802.

وفي المرتبة الرابعة، المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 298.759 وإجمالي إصابات 3.950.200.

وفي المرتبة الخامسة، روسيا بإجمالي وفيات 298.165 وإجمالي إصابات 10.213.265.

وسادساً، بيرو بإجمالي وفيات202.488 وإجمالي إصابات 2.278.807.

وفي المرتبة السابعة، بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928.

وفي المرتبة الثامنة، إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667.

وفي المرتبة التاسعة، إيطاليا بإجمالي وفيات 136.611 وإجمالي إصابات 5.674.313.

تلتها في المرتبة العاشرة، إيران بإجمالي وفيات 131.400 وإجمالي إصابات 6.184.762.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
09:32 AM

هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

جونز هوبكنز: إجمالي الإصابات بالفيروس 279.941.644

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى نحو 280 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى نحو 5.4 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 279.941.644، وإجمالي الوفيات 5.399.891.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 816.610 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 52.280.510.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 618.732 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.243.266.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 479.682 وإجمالي إصابات 34.786.802.

وفي المرتبة الرابعة، المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 298.759 وإجمالي إصابات 3.950.200.

وفي المرتبة الخامسة، روسيا بإجمالي وفيات 298.165 وإجمالي إصابات 10.213.265.

وسادساً، بيرو بإجمالي وفيات202.488 وإجمالي إصابات 2.278.807.

وفي المرتبة السابعة، بريطانيا بإجمالي وفيات 148.324 وإجمالي إصابات 11.958.928.

وفي المرتبة الثامنة، إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.053 وإجمالي إصابات 4.261.667.

وفي المرتبة التاسعة، إيطاليا بإجمالي وفيات 136.611 وإجمالي إصابات 5.674.313.

تلتها في المرتبة العاشرة، إيران بإجمالي وفيات 131.400 وإجمالي إصابات 6.184.762.

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