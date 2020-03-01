"محافظ جدة" يقلد "السريحي" رتبة عميد

قلد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم الأحد، العميد أحمد بن مساعد السريحي، مدير إدارة مرور محافظة جدة رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميد".

وهنأ الأمير مشعل العميد السريحي، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جهته عبر العميد السريحي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية، ولمحافظ جدة على هذه اللفتة الكريمة، سائلاً المولى عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة هذا الوطن الغالي.