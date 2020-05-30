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حد أدنى للدخل و"الضمان".. مناقشات عن بُعد لـ "الشؤون الاجتماعية" بالشورى

تناولت التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.. والتوصيات مقرر رفعها

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، اجتماعاً (عن بُعد)؛ برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي؛ بمشاركة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

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حد أدنى للدخل و"الضمان".. مناقشات عن بُعد لـ "الشؤون الاجتماعية" بالشورى
سبق

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، اجتماعاً (عن بُعد)؛ برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي؛ بمشاركة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
12:22 PM

حد أدنى للدخل و"الضمان".. مناقشات عن بُعد لـ "الشؤون الاجتماعية" بالشورى

تناولت التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.. والتوصيات مقرر رفعها

ارشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، اجتماعاً (عن بُعد)؛ برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن سليمان البلوي؛ بمشاركة أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

كما ناقشت اللجنة مشروع نظام الضمان الاجتماعي الذي يحتوي على 25 مادة، ويهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها للمجلس حيال المواضيع المطروحة في اجتماعها تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال المجلس.

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