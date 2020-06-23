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البرازيل تسجل 21432 إصابة جديدة و654 وفاة إضافية بفيروس كورونا

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 21432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فضلًا عن 654 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وقالت الوزارة: إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي؛ في حين وصلت الوفيات إلى 51271.

وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًّا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 21432 إصابة جديدة و654 وفاة إضافية بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 21432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فضلًا عن 654 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وقالت الوزارة: إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي؛ في حين وصلت الوفيات إلى 51271.

وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًّا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441
08:25 AM

البرازيل تسجل 21432 إصابة جديدة و654 وفاة إضافية بفيروس كورونا

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيل 21432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ فضلًا عن 654 وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وقالت الوزارة: إن مجمل الإصابات بلغ 1.1 مليون حالة منذ بدء التفشي؛ في حين وصلت الوفيات إلى 51271.

وبذلك تحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميًّا من حيث إصابات كورونا ووفياتها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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