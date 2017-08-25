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نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات

أجرت جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وجرى حصر 19 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 16 موظفًا؛ فيما رصدت 24 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة مخالفة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 40%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات
سبق

نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وجرى حصر 19 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 16 موظفًا؛ فيما رصدت 24 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة مخالفة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 40%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
10:03 AM

نجران.. لجنة توطين الوظائف تحصر 5 فرص عمل في مجال بيع النظارات

أجرت جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات؛ بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري، أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على محلات ومنافذ بيع النظارات؛ وذلك للتأكد من تطبيق قرار التوطين، وجرى حصر 19 محلًّا؛ حيث بلغ عدد العاملين السعوديين 16 موظفًا؛ فيما رصدت 24 من الوافدين يعملون بالنشاط من مختلف الجنسيات، إلى جانب حصر 5 فرص عمل جديدة للسعوديين، وإنذار منشأة مخالفة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في النشاط 40%؛ داعيًا أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف المواطنين؛ تفاديًا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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