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(أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا)

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء متفرقة بالمحافظة

هطلت اليوم الاثنين أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها، منها (الشفا- قيا - شقصان - السر - غرابة - الهدا – الكر).

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج من تلك الأمطار احتجاز مركبتين، بهما عائلتان مكونتان من ١٥ شخصًا، وذلك بسد عبدالمغني الواقع بالسر، وتم التعامل معهما، وإخراجهما بصحة جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.

وأضاف: "تم إغلاق طريق جبل كرا في تمام الساعة الـ17:26 نتيجة تساقط الصخور بسبب الحالة المطرية، وتم إعادة فتح الطريق من قِبل الجهة المعنية في تمام الساعة الـ20:06".

وأهاب العميد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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(أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا)
سبق

هطلت اليوم الاثنين أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها، منها (الشفا- قيا - شقصان - السر - غرابة - الهدا – الكر).

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج من تلك الأمطار احتجاز مركبتين، بهما عائلتان مكونتان من ١٥ شخصًا، وذلك بسد عبدالمغني الواقع بالسر، وتم التعامل معهما، وإخراجهما بصحة جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.

وأضاف: "تم إغلاق طريق جبل كرا في تمام الساعة الـ17:26 نتيجة تساقط الصخور بسبب الحالة المطرية، وتم إعادة فتح الطريق من قِبل الجهة المعنية في تمام الساعة الـ20:06".

وأهاب العميد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:01 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
10:22 PM

(أمطار الطائف) تتسبب في احتجازات وتساقط صخور جبل (كرا)

تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة على أجزاء متفرقة بالمحافظة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
0
1,753

هطلت اليوم الاثنين أمطار، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة إلى الغزيرة، على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وبعض المراكز الإدارية التابعة لها، منها (الشفا- قيا - شقصان - السر - غرابة - الهدا – الكر).

وأوضح لـ "سبق" المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العميد ناصر بن سلطان الشريف، أنه نتج من تلك الأمطار احتجاز مركبتين، بهما عائلتان مكونتان من ١٥ شخصًا، وذلك بسد عبدالمغني الواقع بالسر، وتم التعامل معهما، وإخراجهما بصحة جيدة من قِبل فِرق وآليات الدفاع المدني.

وأضاف: "تم إغلاق طريق جبل كرا في تمام الساعة الـ17:26 نتيجة تساقط الصخور بسبب الحالة المطرية، وتم إعادة فتح الطريق من قِبل الجهة المعنية في تمام الساعة الـ20:06".

وأهاب العميد الشريف بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، موصيًا بعدم النزول في بطون الأودية ومجاري السيول، وسائلاً المولى -عز وجل- أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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