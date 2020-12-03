الولايات المتحدة تسجل 196,227 إصابة جديدة و2,762 وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات بلغ 13,822,249 والوفيات 272,525 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 196,227 إصابة مؤكدة و2,762 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 13,822,249 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 272,525 حالة وفاة.