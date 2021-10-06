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زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال اليابان.. صباح اليوم

أسفر عن إصابة شخصين.. لم تسجل موجات مد لـ"تسونامي"

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال اليابان صباح الأربعاء؛ مما أسفر عن إصابة شخصين؛ في حين لم تسجل موجات مد لـ(تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن زلزالًا ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء؛ لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما إثر الزلزال؛ بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

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زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال اليابان.. صباح اليوم
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال اليابان صباح الأربعاء؛ مما أسفر عن إصابة شخصين؛ في حين لم تسجل موجات مد لـ(تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن زلزالًا ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء؛ لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما إثر الزلزال؛ بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
08:19 AM

زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب شمال اليابان.. صباح اليوم

أسفر عن إصابة شخصين.. لم تسجل موجات مد لـ"تسونامي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال اليابان صباح الأربعاء؛ مما أسفر عن إصابة شخصين؛ في حين لم تسجل موجات مد لـ(تسونامي).

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن زلزالًا ضرب مقاطعة آوموري وإيوات في شمال البلاد في الساعات الأولى من صباح الأربعاء؛ لكنه لم يسبب موجات مد (تسونامي).

من جانبها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.اتش.كيه)، أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى بعد إصابتهما إثر الزلزال؛ بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات في المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

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