مع نهاية مباراة الأهلي والعين مساء أمس الخميس، اكتملت فرق دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد أن شهد دور الـ 16 مفاجآت كان أبرزها خروج الهلال ( حامل اللقب ) عن طريق الفتح 2/0 ، كما فجر العين ، الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما اقصى الأهلي من المسابقة 2/0 . وجاءت مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك على النحو التالي: - الاتحاد والفتح - التعاون والقادسية - النصر والعين - الباطن والفيصلي وستقام جميع المباريات على ملعب الفريق الأول ، فيما سيتحدد لاحقاً التوقيت والملاعب.

مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر أحمد سرور سبق 2020-12-18 مع نهاية مباراة الأهلي والعين مساء أمس الخميس، اكتملت فرق دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد أن شهد دور الـ 16 مفاجآت كان أبرزها خروج الهلال ( حامل اللقب ) عن طريق الفتح 2/0 ، كما فجر العين ، الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما اقصى الأهلي من المسابقة 2/0 .



وجاءت مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك على النحو التالي:



- الاتحاد والفتح

- التعاون والقادسية

- النصر والعين

- الباطن والفيصلي



وستقام جميع المباريات على ملعب الفريق الأول ، فيما سيتحدد لاحقاً التوقيت والملاعب.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442 01:01 AM

مواجهة منتظره بين الاتحاد والفتح.. والعين لتحقيق الحلم عبر بوابة النصر بعد مغادرة الهلال والأهلي.. في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين





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مع نهاية مباراة الأهلي والعين مساء أمس الخميس، اكتملت فرق دور ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد أن شهد دور الـ 16 مفاجآت كان أبرزها خروج الهلال ( حامل اللقب ) عن طريق الفتح 2/0 ، كما فجر العين ، الضيف الجديد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما اقصى الأهلي من المسابقة 2/0 .



وجاءت مباريات دور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك على النحو التالي:



- الاتحاد والفتح

- التعاون والقادسية

- النصر والعين

- الباطن والفيصلي



وستقام جميع المباريات على ملعب الفريق الأول ، فيما سيتحدد لاحقاً التوقيت والملاعب.