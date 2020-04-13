وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .

سلطنة عمان تسجل 128 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي يقفز لـ727 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-13 أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ . وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441 10:31 AM

سلطنة عمان تسجل 128 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي يقفز لـ727 وزارة الصحة في بيانها: الوفيات 4 حالات وتماثلت 124 حالة للشفاء





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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .