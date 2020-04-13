سلطنة عمان تسجل 128 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي يقفز لـ727

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .
وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .
وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .
وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .
أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .
وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .