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سلطنة عمان تسجل 128 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي يقفز لـ727

وزارة الصحة في بيانها: الوفيات 4  حالات وتماثلت 124 حالة للشفاء

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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سلطنة عمان تسجل 128 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي يقفز لـ727
سبق

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:31 AM

سلطنة عمان تسجل 128 اصابة جديدة بكورونا والاجمالي يقفز لـ727

وزارة الصحة في بيانها: الوفيات 4  حالات وتماثلت 124 حالة للشفاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان صباح اليوم تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا ـ كوفيد١٩ ـ .

وقالت الوزارة وفق الوكالة الرسمية : وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 727 وعدد الوفيات 4 حالات فيما تماثلت 124 حالة للشفاء .

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