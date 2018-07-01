الشمالية ..توطين مكاتب العقار والعربات المتنقلة والسوق الشعبي وسوق المواشي

فيصل بن خالد يؤكد أهمية تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل

وجه أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز, بتوطين أنشطة مكاتب العقار، والساحات والعربات المتنقلة، ابتداءً من 1/ 11 / 1439هـ, كما وجه بتوطين السوق الشعبي وسوق المواشي ابتداءً من 1/ /1 /1440هـ .

وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان, أهمية تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، مشيراً إلى أن برنامج التوطين يعد من إستراتيجيات المملكة ومن أولى أولوياتها، وهو ما أوصانا به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بأن نضع توطين الوظائف من الأولويات.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية: "نسعى بكل ما نستطيع لإيجاد الفرص الوظيفية للشباب ليحلوا محل العمالة الوافدة، وهذا ما يدفعنا لمواصلة العمل لتحقيق تطلعات قيادة هذه البلاد وأبنائها.