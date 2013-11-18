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"تعليم عسير "يطلق مشروع " اطمئنوا " لدعم أبناء المرابطين خلال الاختبارات

"العُمري": تقديراً للدور البطولي الذي يبذله المرابطون على الحدود

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين مشروع " اطمئنوا " لرعاية وخدمة أبناء المرابطين على الحد الجنوبي خلال فترات الاختبارات.

وصرح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن المشروع يأتي تقديراً للدور البطولي الذي يبذله المرابطون على الحدود، ويتمثل في تقديم الرعاية والدعم لأبنائهم في المجالات التعليمية والنفسية والإرشادية من خلال تشكيل فرق عمل تعنى باستقبال الطلبات والعمل على تلبيتها.

فيما أوضحت مديرة مكتب "وفاء" عائشة آل مبارك، أنه تم تخصيص الرقم الموحد 0172310557 للتواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، لافتة إلى أن المشروع يستمر على مدى الفصول الثلاثة للاختبارات.

وكانت اختبارات الفصل الدراسي الأول قد انطلقت صباح اليوم وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات إذ أدى قرابة 280 ألف طالب وطالبة ما بين حضوري وعن بعد اختباراتهم ، فيما جرى تنفيذ خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، وقيادات الإدارة، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الصحية والوقائية وبث رسائل توعوية وصحية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني فيما يتعلق بالاختبارات عن بعد وفريق الرصد، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية حضوريا، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.

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"تعليم عسير "يطلق مشروع " اطمئنوا " لدعم أبناء المرابطين خلال الاختبارات
سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين مشروع " اطمئنوا " لرعاية وخدمة أبناء المرابطين على الحد الجنوبي خلال فترات الاختبارات.

وصرح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن المشروع يأتي تقديراً للدور البطولي الذي يبذله المرابطون على الحدود، ويتمثل في تقديم الرعاية والدعم لأبنائهم في المجالات التعليمية والنفسية والإرشادية من خلال تشكيل فرق عمل تعنى باستقبال الطلبات والعمل على تلبيتها.

فيما أوضحت مديرة مكتب "وفاء" عائشة آل مبارك، أنه تم تخصيص الرقم الموحد 0172310557 للتواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، لافتة إلى أن المشروع يستمر على مدى الفصول الثلاثة للاختبارات.

وكانت اختبارات الفصل الدراسي الأول قد انطلقت صباح اليوم وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات إذ أدى قرابة 280 ألف طالب وطالبة ما بين حضوري وعن بعد اختباراتهم ، فيما جرى تنفيذ خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، وقيادات الإدارة، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الصحية والوقائية وبث رسائل توعوية وصحية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني فيما يتعلق بالاختبارات عن بعد وفريق الرصد، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية حضوريا، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:45 PM

"تعليم عسير "يطلق مشروع " اطمئنوا " لدعم أبناء المرابطين خلال الاختبارات

"العُمري": تقديراً للدور البطولي الذي يبذله المرابطون على الحدود

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ممثلة في مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومنسوبي التعليم المتوفين مشروع " اطمئنوا " لرعاية وخدمة أبناء المرابطين على الحد الجنوبي خلال فترات الاختبارات.

وصرح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن المشروع يأتي تقديراً للدور البطولي الذي يبذله المرابطون على الحدود، ويتمثل في تقديم الرعاية والدعم لأبنائهم في المجالات التعليمية والنفسية والإرشادية من خلال تشكيل فرق عمل تعنى باستقبال الطلبات والعمل على تلبيتها.

فيما أوضحت مديرة مكتب "وفاء" عائشة آل مبارك، أنه تم تخصيص الرقم الموحد 0172310557 للتواصل مع المستفيدين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، لافتة إلى أن المشروع يستمر على مدى الفصول الثلاثة للاختبارات.

وكانت اختبارات الفصل الدراسي الأول قد انطلقت صباح اليوم وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات إذ أدى قرابة 280 ألف طالب وطالبة ما بين حضوري وعن بعد اختباراتهم ، فيما جرى تنفيذ خطة لدعم ومساندة المدارس من قِبل إدارتي الإشراف التربوي "بنين وبنات"، ومكاتب التعليم، وقيادات الإدارة، والتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الصحية والوقائية وبث رسائل توعوية وصحية للطلاب والطالبات قبل بدء الاختبارات، وتشكيل فريق عمل للدعم التقني فيما يتعلق بالاختبارات عن بعد وفريق الرصد، وتعزيز الشراكة مع الأسرة وأولياء الأمور لتهيئة الطلبة نفسيا لأداء الاختبارات التحريرية حضوريا، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارتي الاختبارات والقبول "بنين وبنات"؛ لدعم وتنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، كما خصصت الإدارة هواتف إرشادية للرد على استفسارات الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية خلال فترة الاختبارات.

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