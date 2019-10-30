العيسى: النظام الجديد للجامعات تحول تاريخي في مسيرة التعليم الجامعي

ثمنت دعم القيادة لإصداره ودعت المنسوبات لإبراز دور "جامعة نورة" في إنجاحه

ثمنت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إصدار النظام الجديد للجامعات، مشيرةً إلى أنها خطوة تاريخية نحو رفع تنافسية التعليم الجامعي ومخرجاته المستقبلية.



وأضافت مديرة الجامعة أن نظام الجامعات الجديد يعزز من الحوكمة في مفهوم الإدارة الرشيدة، ويساهم في تحويل الجامعات لمؤسسات غير ربحية، قادرة على إدارة مواردها وتعزيزها وتنويعها بصورة تحاكي المؤسسات التعليمية الجامعية في العالم، وينسجم مع وضع المملكة على خارطة جودة التعليم الجامعي على المؤشرات الدولية، ويؤكد على أن رؤية 2030 هي رؤية وطن على كافة الأصعدة والمجالات.



وأشارت مديرة الجامعة، بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات، إلى أن مشروع النظام الذي جاء في (14) فصلاً، ويشتمل على (58) مادة، يعبر عن حزمة من المكتسبات التي يوفرها النظام على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع الإنتاجية، وتطوير القدرات العلمية والبحثية، وتذليل العقبات أمام مرونة صناعة القرار الجامعي ضمن الأطر العامة التي حددها النظام في إطار من الحوكمة والشفافية، والتي ستكون المحرك الأساسي في منظومة القرار الجامعي.



ودعت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في ختام تصريحها، كافة منسوبات ومنسوبي الجامعة، بما لهم من خبرات علمية وأكاديمية ومنهجية إلى إبراز الدور الذي تعمل عليه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وكوادرها التعليمية والإدارية والفنية في إنجاح ذلك النظام وفق المراحل المعتمدة له، ليحقق أهدافه المنشودة التي أقرت بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة ليكون شعلة للتنافسية والمعرفة في طريق التعليم الجامعي السعودي.