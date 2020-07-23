"تقويم التعليم" تستقبل طلبات الاعتماد العسكري حتى نهاية ذي الحجة

أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية حتى نهاية ذي الحجة الجاري. جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع الذي عقد عن بعد يوم أمس برئاسة رئيس هيئة التقويم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ومشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 713 في 9 / 11 / 1441هـ بتمديد أعمال اللجنة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لأعمال اللجنة في القرار السابق. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زمان في بداية الاجتماع أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طورته اللجنة، بما يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك. إلى هذا استعرض الاجتماع إنجازات اللجان الفرعية (البحوث، المعايير، التدريب، التقويم والاعتماد) خلال العامين الماضيين؛ حيث قامت اللجنة بإجراء مسح كامل لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في المملكة، وإعداد قاعدة معلومات لجميع البرامج والمؤهلات العسكرية، كما قامت بدراسة التجارب والممارسات العالمية في مجال التقويم والاعتماد العسكري. وأعدت اللجنة ونشرت مؤشرات الأداء الرئيسة، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية وبرامجها، كما أعدت ونشرت عددًا من النماذج لتستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في أنظمة ضمان الجودة الداخلية، كما أعدت دليلًا إرشاديًّا شاملًا لإجراءات الاعتماد. كما أجرت اللجنة تطبيقًا تجريبيًّا لمعايير الاعتماد العسكري على تسع جهات عسكرية، ونفذت أكثر من ثلاث عشرة دورة تدريبية حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية؛ لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وأقامت منتدى حضره أكثر من 100 من مرشحي الجهات العسكرية في مجال الجودة. من جهة أخرى استكمل الاجتماع المهام المجدولة خلال الفترة الماضية التي توقفت بسبب جائحة كورونا؛ حيث سيتم استكمال أربع دورات تدريبية خلال شهر محرم القادم، وإجراء التقويم الذاتي الأولي الذي تقدمت له أربع جهات عسكرية، ويعد عملية تقويم شاملة ودقيقة لكل أنشطة المؤسسة الأكاديمية والإدارية للتعرف على جوانب القوة، ومواطن التحسين، كما يساعد في التخطيط لتحسين ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية. وأقرت اللجنة تسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكرية، وتصميم البرامج لتتواءم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كما حددت مواعيد البدء لاستقبال طلبات الاعتماد من المؤسسات العسكرية، خلال شهر ذي الحجة الحالي، ويتبع ذلك اختيار اللجنة للجهات الأكثر جاهزية للبدء في إجراءات الاعتماد الأكاديمي العسكري. وفي ختام الاجتماع دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صفحة اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تضمن الموقع تفاصيل إجراءات التقديم للحصول على الاعتماد العسكري، ومعايير الاعتماد ومؤشراته وأدلته الإرشادية.

"تقويم التعليم" تستقبل طلبات الاعتماد العسكري حتى نهاية ذي الحجة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-23 أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية حتى نهاية ذي الحجة الجاري.



جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع الذي عقد عن بعد يوم أمس برئاسة رئيس هيئة التقويم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ومشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 713 في 9 / 11 / 1441هـ بتمديد أعمال اللجنة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لأعمال اللجنة في القرار السابق.



وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زمان في بداية الاجتماع أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طورته اللجنة، بما يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك.



إلى هذا استعرض الاجتماع إنجازات اللجان الفرعية (البحوث، المعايير، التدريب، التقويم والاعتماد) خلال العامين الماضيين؛ حيث قامت اللجنة بإجراء مسح كامل لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في المملكة، وإعداد قاعدة معلومات لجميع البرامج والمؤهلات العسكرية، كما قامت بدراسة التجارب والممارسات العالمية في مجال التقويم والاعتماد العسكري.



وأعدت اللجنة ونشرت مؤشرات الأداء الرئيسة، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية وبرامجها، كما أعدت ونشرت عددًا من النماذج لتستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في أنظمة ضمان الجودة الداخلية، كما أعدت دليلًا إرشاديًّا شاملًا لإجراءات الاعتماد.



كما أجرت اللجنة تطبيقًا تجريبيًّا لمعايير الاعتماد العسكري على تسع جهات عسكرية، ونفذت أكثر من ثلاث عشرة دورة تدريبية حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية؛ لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وأقامت منتدى حضره أكثر من 100 من مرشحي الجهات العسكرية في مجال الجودة.



من جهة أخرى استكمل الاجتماع المهام المجدولة خلال الفترة الماضية التي توقفت بسبب جائحة كورونا؛ حيث سيتم استكمال أربع دورات تدريبية خلال شهر محرم القادم، وإجراء التقويم الذاتي الأولي الذي تقدمت له أربع جهات عسكرية، ويعد عملية تقويم شاملة ودقيقة لكل أنشطة المؤسسة الأكاديمية والإدارية للتعرف على جوانب القوة، ومواطن التحسين، كما يساعد في التخطيط لتحسين ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية.



وأقرت اللجنة تسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكرية، وتصميم البرامج لتتواءم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كما حددت مواعيد البدء لاستقبال طلبات الاعتماد من المؤسسات العسكرية، خلال شهر ذي الحجة الحالي، ويتبع ذلك اختيار اللجنة للجهات الأكثر جاهزية للبدء في إجراءات الاعتماد الأكاديمي العسكري.



وفي ختام الاجتماع دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صفحة اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تضمن الموقع تفاصيل إجراءات التقديم للحصول على الاعتماد العسكري، ومعايير الاعتماد ومؤشراته وأدلته الإرشادية.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441 08:09 PM

"تقويم التعليم" تستقبل طلبات الاعتماد العسكري حتى نهاية ذي الحجة تدشين صفحة اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للهيئة





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أعلنت اللجنة الفنية للاعتماد العسكري في هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن بدء استقبال طلبات الاعتماد العسكري من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية حتى نهاية ذي الحجة الجاري.



جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع الذي عقد عن بعد يوم أمس برئاسة رئيس هيئة التقويم والتدريب الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان، ومشاركة ممثلي القطاعات العسكرية المختلفة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموقر ذي الرقم 713 في 9 / 11 / 1441هـ بتمديد أعمال اللجنة لمدة ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة لأعمال اللجنة في القرار السابق.



وأوضح رئيس اللجنة الدكتور زمان في بداية الاجتماع أهمية استكمال أعمال اللجنة الفنية للاعتماد العسكري، وإتمام عمليات التطبيق لنظام الاعتماد العسكري ومعاييره الذي طورته اللجنة، بما يشمل عمليات التقويم الذاتي ثم الاعتماد لعدد من مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية التي استكملت جاهزيتها لذلك.



إلى هذا استعرض الاجتماع إنجازات اللجان الفرعية (البحوث، المعايير، التدريب، التقويم والاعتماد) خلال العامين الماضيين؛ حيث قامت اللجنة بإجراء مسح كامل لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في المملكة، وإعداد قاعدة معلومات لجميع البرامج والمؤهلات العسكرية، كما قامت بدراسة التجارب والممارسات العالمية في مجال التقويم والاعتماد العسكري.



وأعدت اللجنة ونشرت مؤشرات الأداء الرئيسة، ومعايير ضمان الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب العسكرية وبرامجها، كما أعدت ونشرت عددًا من النماذج لتستفيد منها مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية في أنظمة ضمان الجودة الداخلية، كما أعدت دليلًا إرشاديًّا شاملًا لإجراءات الاعتماد.



كما أجرت اللجنة تطبيقًا تجريبيًّا لمعايير الاعتماد العسكري على تسع جهات عسكرية، ونفذت أكثر من ثلاث عشرة دورة تدريبية حضرها 708 متدربين من جميع القطاعات العسكرية؛ لنشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية، وأقامت منتدى حضره أكثر من 100 من مرشحي الجهات العسكرية في مجال الجودة.



من جهة أخرى استكمل الاجتماع المهام المجدولة خلال الفترة الماضية التي توقفت بسبب جائحة كورونا؛ حيث سيتم استكمال أربع دورات تدريبية خلال شهر محرم القادم، وإجراء التقويم الذاتي الأولي الذي تقدمت له أربع جهات عسكرية، ويعد عملية تقويم شاملة ودقيقة لكل أنشطة المؤسسة الأكاديمية والإدارية للتعرف على جوانب القوة، ومواطن التحسين، كما يساعد في التخطيط لتحسين ثقافة الجودة وتعزيزها في مؤسسات التعليم والتدريب العسكرية.



وأقرت اللجنة تسكين مؤهلات التعليم والتدريب العسكرية، وتصميم البرامج لتتواءم مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كما حددت مواعيد البدء لاستقبال طلبات الاعتماد من المؤسسات العسكرية، خلال شهر ذي الحجة الحالي، ويتبع ذلك اختيار اللجنة للجهات الأكثر جاهزية للبدء في إجراءات الاعتماد الأكاديمي العسكري.



وفي ختام الاجتماع دشن رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب صفحة اللجنة الفنية للاعتماد الأكاديمي على الموقع الإلكتروني للهيئة؛ حيث تضمن الموقع تفاصيل إجراءات التقديم للحصول على الاعتماد العسكري، ومعايير الاعتماد ومؤشراته وأدلته الإرشادية.