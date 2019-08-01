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1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل

بأكثر من 200 طن

حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل، في ختام أيامه، بعد خمسة أيام من انطلاقته، مبيعات لأكثر من 200 طن من الفواكه المتنوعة والتي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان.

وقال محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبيد الفليح الحربي، إن كثيراً من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمري سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف "الفليح" أن حجم المبيعات بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل، بلغت قرابة مليون ونصف المليون ريال، وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها، ومبيعات السجاد والسدو، التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية بلغت 20 قسماً يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات، فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.

وأكد "الحربي" أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل، ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام المقبلة، إن شاء الله.

من جانبه، قدم المزارعون في طبرجل شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل
سبق

حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل، في ختام أيامه، بعد خمسة أيام من انطلاقته، مبيعات لأكثر من 200 طن من الفواكه المتنوعة والتي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان.

وقال محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبيد الفليح الحربي، إن كثيراً من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمري سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف "الفليح" أن حجم المبيعات بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل، بلغت قرابة مليون ونصف المليون ريال، وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها، ومبيعات السجاد والسدو، التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية بلغت 20 قسماً يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات، فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.

وأكد "الحربي" أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل، ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام المقبلة، إن شاء الله.

من جانبه، قدم المزارعون في طبرجل شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:20 PM

1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل

بأكثر من 200 طن

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل، في ختام أيامه، بعد خمسة أيام من انطلاقته، مبيعات لأكثر من 200 طن من الفواكه المتنوعة والتي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان.

وقال محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبيد الفليح الحربي، إن كثيراً من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمري سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وأضاف "الفليح" أن حجم المبيعات بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل، بلغت قرابة مليون ونصف المليون ريال، وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها، ومبيعات السجاد والسدو، التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية بلغت 20 قسماً يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات، فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.

وأكد "الحربي" أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل، ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام المقبلة، إن شاء الله.

من جانبه، قدم المزارعون في طبرجل شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له.

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