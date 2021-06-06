النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

مجموع ما تم الانتهاء منه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية، حيث تأتي تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
سبق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية، حيث تأتي تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
02:37 PM

عقب إخلائها مؤقتاً.. إعادة افتتاح 4 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

مجموع ما تم الانتهاء منه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
426

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 4 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 4 مناطق، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 120 يوماً 1504 مساجد، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي: مسجد واحد في كل من مناطق: الشرقية، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية، حيث تأتي تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم إلى المساجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة