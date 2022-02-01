"آل فرحان" مديرًا مؤقتًا لـ"تعليم ظهران الجنوب‎‎"

أصدر نائب وزير التعليم، قرارًا بتكليف طارق بن علي آل فرحان، بالقيام بالعمل مديرًا لتعليم محافظة ظهران الجنوب، مؤقتًا، إضافة إلى عمله.

ويُعد "آل فرحان" من الإداريين المتميزين والمخلصين في أداء الرسالة التعليمية.

ودعا "آل فرحان"، اللهَ عز وجل، أن يكون عند حُسن ظن المسؤولين، وأن يعينه على أداء تلك المهمة؛ لما فيه خدمة التعليم بالمحافظة والمراكز التابعة لها.