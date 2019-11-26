وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا". وقع الاتفاقية عن جمعية "إنسان"، مساعدة المدير العام للشؤون النسائية د. شعيع بنت مهل العتيبي، وعن جمعية "دسكا" الأمين العام سوزان بنت سلمان الغانم. وتضمنت بنود الاتفاقية: إلحاق المستفيدين من "إنسان" ممن لديهم متلازمة داون، للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها جمعية "دسكا"، مجانًا، إضافة إلى استفادة الأمهات والأرامل من ذوي متلازمة داون من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية "دسكا". كما تضمنت: الاستفادة من البرامج التدريبية لأطفال "إنسان" (ذوي متلازمة داون) الذين لا يمكن إلحاقهم بالفصول التعليمية، ووضع خطط تدريبية خاصة بهم، وتطوير مهاراتهم. بدورها قدمت د. شعيع، شكرها وتقديرها لجمعية "دسكا"؛ لدورها في المسؤولية الاجتماعية واستشعارها بفئة الأيتام. وقالت: إن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص الطرفين على تكثيف الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية الصحية، تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030. وأوضحت مساعدة المدير العام، أن جمعية "إنسان" تسعى للمحافظة على صحة وسلامة أبناء وأسر الجمعية، ومساعدتهم في تلقي العلاج لمختلف الأمراض، والمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والتوجيه والإرشاد للمستفيدين من خدمات الجمعية، وتحسينها لأبناء "إنسان"؛ من خلال تقديم خدمات صحية تتميز بالريادية والشمولية والجودة العالية.

تعاون مشترك بين جمعيتَيْ "إنسان" و"دسكا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-26 وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا".



وقع الاتفاقية عن جمعية "إنسان"، مساعدة المدير العام للشؤون النسائية د. شعيع بنت مهل العتيبي، وعن جمعية "دسكا" الأمين العام سوزان بنت سلمان الغانم.



وتضمنت بنود الاتفاقية: إلحاق المستفيدين من "إنسان" ممن لديهم متلازمة داون، للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها جمعية "دسكا"، مجانًا، إضافة إلى استفادة الأمهات والأرامل من ذوي متلازمة داون من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية "دسكا".



كما تضمنت: الاستفادة من البرامج التدريبية لأطفال "إنسان" (ذوي متلازمة داون) الذين لا يمكن إلحاقهم بالفصول التعليمية، ووضع خطط تدريبية خاصة بهم، وتطوير مهاراتهم.



بدورها قدمت د. شعيع، شكرها وتقديرها لجمعية "دسكا"؛ لدورها في المسؤولية الاجتماعية واستشعارها بفئة الأيتام.



وقالت: إن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص الطرفين على تكثيف الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية الصحية، تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.



وأوضحت مساعدة المدير العام، أن جمعية "إنسان" تسعى للمحافظة على صحة وسلامة أبناء وأسر الجمعية، ومساعدتهم في تلقي العلاج لمختلف الأمراض، والمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والتوجيه والإرشاد للمستفيدين من خدمات الجمعية، وتحسينها لأبناء "إنسان"؛ من خلال تقديم خدمات صحية تتميز بالريادية والشمولية والجودة العالية.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 05:13 PM

تعاون مشترك بين جمعيتَيْ "إنسان" و"دسكا" لمساعدة المصابين بمتلازمة داون





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وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، اتفاقية تعاون مع الجمعية الخيرية لمتلازمة داون "دسكا".



وقع الاتفاقية عن جمعية "إنسان"، مساعدة المدير العام للشؤون النسائية د. شعيع بنت مهل العتيبي، وعن جمعية "دسكا" الأمين العام سوزان بنت سلمان الغانم.



وتضمنت بنود الاتفاقية: إلحاق المستفيدين من "إنسان" ممن لديهم متلازمة داون، للاستفادة من البرامج والخدمات التي تقدمها جمعية "دسكا"، مجانًا، إضافة إلى استفادة الأمهات والأرامل من ذوي متلازمة داون من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها جمعية "دسكا".



كما تضمنت: الاستفادة من البرامج التدريبية لأطفال "إنسان" (ذوي متلازمة داون) الذين لا يمكن إلحاقهم بالفصول التعليمية، ووضع خطط تدريبية خاصة بهم، وتطوير مهاراتهم.



بدورها قدمت د. شعيع، شكرها وتقديرها لجمعية "دسكا"؛ لدورها في المسؤولية الاجتماعية واستشعارها بفئة الأيتام.



وقالت: إن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من حرص الطرفين على تكثيف الجهود لتوفير الحياة الكريمة للمستفيدين، بما في ذلك الرعاية الصحية، تماشيًا مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030.



وأوضحت مساعدة المدير العام، أن جمعية "إنسان" تسعى للمحافظة على صحة وسلامة أبناء وأسر الجمعية، ومساعدتهم في تلقي العلاج لمختلف الأمراض، والمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى الوعي الصحي والتوجيه والإرشاد للمستفيدين من خدمات الجمعية، وتحسينها لأبناء "إنسان"؛ من خلال تقديم خدمات صحية تتميز بالريادية والشمولية والجودة العالية.