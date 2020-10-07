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كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353

صرّحت قيادة الحجر الصحي المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 24,353، حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس، بزيادة 114 حالة إصابة جديدة.

ومن بين عدد حالات الإصابة الجديدة البالغ 114، جاءت 94 حالة من انتقال العدوى محلياً و20 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

يُشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع بصورة حادة وصولاً إلى حدود 400 حالة في منتصف أغسطس، ومن ثم انخفض تدريجياً إلى 300 ومن ثم إلى 200 ثم إلى 100.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353
سبق

صرّحت قيادة الحجر الصحي المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 24,353، حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس، بزيادة 114 حالة إصابة جديدة.

ومن بين عدد حالات الإصابة الجديدة البالغ 114، جاءت 94 حالة من انتقال العدوى محلياً و20 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

يُشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع بصورة حادة وصولاً إلى حدود 400 حالة في منتصف أغسطس، ومن ثم انخفض تدريجياً إلى 300 ومن ثم إلى 200 ثم إلى 100.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
08:16 AM

كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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صرّحت قيادة الحجر الصحي المركزي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن عدد المصابين بكورونا ارتفع إلى 24,353، حسب البيانات الواردة حتى منتصف ليل أمس، بزيادة 114 حالة إصابة جديدة.

ومن بين عدد حالات الإصابة الجديدة البالغ 114، جاءت 94 حالة من انتقال العدوى محلياً و20 حالة وافدة من القادمين من الخارج.

يُشار إلى أن عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد ارتفع بصورة حادة وصولاً إلى حدود 400 حالة في منتصف أغسطس، ومن ثم انخفض تدريجياً إلى 300 ومن ثم إلى 200 ثم إلى 100.

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