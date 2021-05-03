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"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة

الهطولات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.


ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.


كما نبّه المركز في تقريرٍ له اليوم, من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.


ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.


كما نبّه المركز في تقريرٍ له اليوم, من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
11:33 AM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:57 PM

الأرصاد تبشر بأمطار رعدية على الباحة وسحب بالليث والقنفذة

الهطولات مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطاراً رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.


ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, المخواة, المندق, بلجرشي, غامد الزناد, قلوة, والأجزاء المجاورة لها.


كما نبّه المركز في تقريرٍ له اليوم, من سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الثامنة مساءً.

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