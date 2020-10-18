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بعد تسببها في كارثتين ووقف طيرانها.. أمريكا تعيد تشغيل طائرات بوينج 737

تعود إلى الخدمة بحلول نهاية العام

أعلنت مجموعة أمريكان إيرلاينز، اليوم (الأحد)، أنها تعتزم إعادة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة لرحلات الركاب بحلول نهاية هذا العام؛ اعتمادًا على شهادة الطائرة من إدارة الطيران الفيدرالية "إف إيه إيه".

وأوضحت المجموعة أنها ستشغل رحلة يومية 737 ماكس بين ميامي ونيويورك في الفترة من 29 ديسمبر إلى 4 يناير، مع توفر الرحلات للحجز من 24 أكتوبر، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنها ستعلم العملاء بأنهم يسافرون على متن طائرة 737 ماكس.

وأشارت "أمريكان إيرلاينز" إلى أنها لا تزال على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينج؛ بشأن عملية التصديق وستواصل تحديث خططها بناءً على وقت اعتماد الطائرة.

وأوقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس منذ مارس 2019، بعد أن أسفر حادثان مميتان عن مقتل 346 شخصًا، لكن من المتوقع أن ترفع إدارة الطيران الفيدرالية أمر التأجيل في وقت ما في نوفمبر.

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بعد تسببها في كارثتين ووقف طيرانها.. أمريكا تعيد تشغيل طائرات بوينج 737
سبق

أعلنت مجموعة أمريكان إيرلاينز، اليوم (الأحد)، أنها تعتزم إعادة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة لرحلات الركاب بحلول نهاية هذا العام؛ اعتمادًا على شهادة الطائرة من إدارة الطيران الفيدرالية "إف إيه إيه".

وأوضحت المجموعة أنها ستشغل رحلة يومية 737 ماكس بين ميامي ونيويورك في الفترة من 29 ديسمبر إلى 4 يناير، مع توفر الرحلات للحجز من 24 أكتوبر، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنها ستعلم العملاء بأنهم يسافرون على متن طائرة 737 ماكس.

وأشارت "أمريكان إيرلاينز" إلى أنها لا تزال على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينج؛ بشأن عملية التصديق وستواصل تحديث خططها بناءً على وقت اعتماد الطائرة.

وأوقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس منذ مارس 2019، بعد أن أسفر حادثان مميتان عن مقتل 346 شخصًا، لكن من المتوقع أن ترفع إدارة الطيران الفيدرالية أمر التأجيل في وقت ما في نوفمبر.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
03:22 PM

بعد تسببها في كارثتين ووقف طيرانها.. أمريكا تعيد تشغيل طائرات بوينج 737

تعود إلى الخدمة بحلول نهاية العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مجموعة أمريكان إيرلاينز، اليوم (الأحد)، أنها تعتزم إعادة طائرات بوينج 737 ماكس إلى الخدمة لرحلات الركاب بحلول نهاية هذا العام؛ اعتمادًا على شهادة الطائرة من إدارة الطيران الفيدرالية "إف إيه إيه".

وأوضحت المجموعة أنها ستشغل رحلة يومية 737 ماكس بين ميامي ونيويورك في الفترة من 29 ديسمبر إلى 4 يناير، مع توفر الرحلات للحجز من 24 أكتوبر، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أنها ستعلم العملاء بأنهم يسافرون على متن طائرة 737 ماكس.

وأشارت "أمريكان إيرلاينز" إلى أنها لا تزال على اتصال مع إدارة الطيران الفيدرالية وشركة بوينج؛ بشأن عملية التصديق وستواصل تحديث خططها بناءً على وقت اعتماد الطائرة.

وأوقف تشغيل الطائرة بوينج 737 ماكس منذ مارس 2019، بعد أن أسفر حادثان مميتان عن مقتل 346 شخصًا، لكن من المتوقع أن ترفع إدارة الطيران الفيدرالية أمر التأجيل في وقت ما في نوفمبر.

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