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"الصحة" تعلن تسجيل 2151 حالة تعاف جديدة من "كورونا" و 1569 إصابة

"كورونا" يضم 499 شخصاً جديداً إلى حصيلة مصابيه في فلسطين

اجتماع للحكومة لتقليص العدوى

سجّلت الأراضي الفلسطينية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لمريضة عمرها 80 عاماً من دورا جنوبي الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 219 حالة، تلتها الخليل بإجمالي 140، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتعقد الحكومة الفلسطينية اليوم اجتماعاً يضم لجنة الطوارئ العليا والمحافظين والأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتقليص مساحة انتشار الفيروس، وإحداث التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يضم 499 شخصاً جديداً إلى حصيلة مصابيه في فلسطين
سبق

سجّلت الأراضي الفلسطينية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لمريضة عمرها 80 عاماً من دورا جنوبي الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 219 حالة، تلتها الخليل بإجمالي 140، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتعقد الحكومة الفلسطينية اليوم اجتماعاً يضم لجنة الطوارئ العليا والمحافظين والأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتقليص مساحة انتشار الفيروس، وإحداث التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
03:24 PM

"كورونا" يضم 499 شخصاً جديداً إلى حصيلة مصابيه في فلسطين

اجتماع للحكومة لتقليص العدوى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الأراضي الفلسطينية 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء.

وبينت الوزيرة في بيان صحفي نقلته "رويترز"، أن حالة الوفاة كانت لمريضة عمرها 80 عاماً من دورا جنوبي الخليل.

وأضافت أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 219 حالة، تلتها الخليل بإجمالي 140، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وتعقد الحكومة الفلسطينية اليوم اجتماعاً يضم لجنة الطوارئ العليا والمحافظين والأجهزة الأمنية؛ لمناقشة الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة لتقليص مساحة انتشار الفيروس، وإحداث التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

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