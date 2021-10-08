استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد "الأخضر" لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. واكتفى المدير الفني "إيرفي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر. على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر. وسيخضع لاعبو الأخضر لفحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي. ويواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد السبت عند الساعة السابعة والنصف مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

"الأخضر" يستأنف برنامجه الإعدادي تأهبًا لملاقاة الصين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-08 استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد "الأخضر" لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.



واكتفى المدير الفني "إيرفي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.



على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر. وسيخضع لاعبو الأخضر لفحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي.



ويواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد السبت عند الساعة السابعة والنصف مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 09:25 PM

"الأخضر" يستأنف برنامجه الإعدادي تأهبًا لملاقاة الصين بعد فوزه على اليابان في تصفيات المونديال





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استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم الجمعة برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد "الأخضر" لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.



واكتفى المدير الفني "إيرفي رينارد" بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر.



على صعيد متصل، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية التدريب، على أن يكون التجمع مساء اليوم في مقر المعسكر. وسيخضع لاعبو الأخضر لفحص فيروس كوفيد-19 تطبيقًا للبروتوكول الطبي.



ويواصل "الأخضر" تدريباته يوم غد السبت عند الساعة السابعة والنصف مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.