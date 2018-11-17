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محافظ ضمد ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "معافا"

أدى صلاة الميت عليه بجامع الشيخ أحمد بشير بضمد

أدى محافظ ضمد عبدالله خالد البراق عقب صلاة عصر اليوم بجامع الشيخ أحمد بشير بضمد صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبدالله علي معافا، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ ضمد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– لوالد وذوي الشهيد معافا.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر والد وذوو الشهيد معافا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وسائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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محافظ ضمد ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "معافا"
سبق

أدى محافظ ضمد عبدالله خالد البراق عقب صلاة عصر اليوم بجامع الشيخ أحمد بشير بضمد صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبدالله علي معافا، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ ضمد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– لوالد وذوي الشهيد معافا.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر والد وذوو الشهيد معافا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وسائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
08:34 PM

محافظ ضمد ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "معافا"

أدى صلاة الميت عليه بجامع الشيخ أحمد بشير بضمد

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أدى محافظ ضمد عبدالله خالد البراق عقب صلاة عصر اليوم بجامع الشيخ أحمد بشير بضمد صلاة الميت على شهيد الواجب العريف عبدالله علي معافا، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد بالحد الجنوبي في منطقة جازان دفاعًا عن دينه ووطنه.

وعقب الصلاة نقل محافظ ضمد تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله– لوالد وذوي الشهيد معافا.

كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله -عز وجل- أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبَّر والد وذوو الشهيد معافا عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وسائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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