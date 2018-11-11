القانوني "الصالح": التوثيق الإلكتروني بوزارة العدل نقلة نوعية .. والقوانين بالمملكة في تطور مُتلاحق

قال: إذا انسلخ المحامي من الأخلاق ضيَّعَ شرف مهنته .. ومن المهم تحديد "جهة الاختصاص"

أشاد المُستشار القانوني الدولي السعودي "عدنان الصالح"، بالقوانين في المملكة العربية السعودية، وأنها تتطور، وأكد أنها "سلسلة لبدايةٍ كانت من المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - عندما بدأ بسنّ أنظمة القضاء، وإن كانت بدائية، والسبب بسيط؛ إذ لم تكن توجد وقتها هذه الثروة العمرانية، أو الاقتصادية، أو حتى البشرية، أو العلاقات الدولية وطرق التواصل مثل الآن".

جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بالصالون الثقافي لجناح المملكة العربية السعودية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب ضمن أنشطته الثقافية، بعنوان: "تطور القوانين في المملكة العربية السعودية" للمستشار القانوني عدنان الصالح، بحضور مدير الشؤون الثقافية والمشرف على أنشطة الجناح السعودي الدكتور محمد المسعودي، وتحت إدارة الملحق السعودي الدكتور راشد الغياض.

واعتبر "الصالح" ما يصدر من عقوبات في المملكة مؤخرًا عن "النيابة العامة" أمرٌ مهمٌّ للغاية؛ للحد من بعض القضايا التي تم تجريمها، وقال: "فيما يخص النيابة العامة: أولاً هي من جهات التحقيق والضبط، وعندما يتحدثون عن عقوبة معينة نتأكد أن هذه العقوبة لها نص قانوني، ولهذا: "القاعدة: لا عقوبة إلا بنص"، فلا توجد عقوبة تنزل على الجاني إلا بنص، ومصادر التشريع توضح ذلك، وبعض الناس يتحدثون: ما زال القانون في الكتاب والسنة، وأوضّح هنا: أن الكتاب والسنة هو دستور المملكة العربية السعودية، وهي الركيزة والقاعدة التي قامت عليها، وما نحن فيه من قوانين فهي وليدة هذا التشريع الجميل الخالد، وليست شيئًا لا يستطيع أن يتمازج أو يتوافق، فهل تتوقعون أنه يوجد قانون عادل في العالم لا يتوافق مع الشريعة؟ لا يوجد، ولكن المشكلة في فهم النصوص وليّ أعناق النصوص، وفي الإساءة إلى بعض النصوص، وبعض التصرفات والاجتهادات؛ ولهذا عندما قام المؤسس الملك عبدالعزيز بإنشاء ما يُعرف بـ"الإصلاح القضائي"، أكدَ على مسألة مهمة في قضية الاجتهاد فلم يجعل المسألة محصورة؛ بل يوجد فيها تنظيم واجتهاد من أجل بلوغ الهدف".

وشددَ المستشار القانوني الدولي "عدنان الصالح" على المحامين عامةً بالالتزام بـ"شرف المهنة"؛ كونهُ متعارفًا عليه دوليًا، ومتعارفًا عليه في مهنة الهندسة، والمحاماة، والطب. وقال: إجابةً على إشغال بعض المحامين جهات حكومية ليست جهة اختصاص بإحالة وقبول دعاوى من مُدعين عليها: "لا يوجد مهنة لا يوجد بها شرف، والمهنة بدون شرف ليس لها قيمة، بل قد تكون مضرة، فعندما ينسلخ المحامي من الأخلاق والآداب فتأكد أنه لا يمت للمحاماة بصلة، وإن تصدر أعلى الشهادات؛ وهذه قاعدة: محام بدون أخلاق لا أستطيع أن أقول شجرة بدون ثمرة، أعتقد هي شجرة يابسة، والمسألة التحجج وسماع كلام الخصم والمشي كما يريد الخصم، فلا يوجد محام عاقل يسيِّره الخصم إلى ما لا يريد، والقاعدة تقول: إنك لا بد أن تدرس القضية، وترى التفاصيل، وأول بداية ألف باء المحاماة هي "جهة الاختصاص"، وإذا لم تحدد جهة الاختصاص فأنت أفلست من القانون، فجهة الاختصاص هي محكّ ومدار المحامي المحترف الذي يعي واقع المحاماة".

ويضيف "الصالح": "كيف يتم استصدار الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية؛ الأمر الأول يرتبط بما يعرف بالاقتراح أو التوصية، ويُقدم من قبل مجلس الوزراء أو من قبل مجلس الشورى، أو أعضاء مجلس الشورى، بل إن عددًا من المواطنين لو تقدموا بطلب مُشرع نظامي فيعرض على من يختص بمثل هذه المشاريع، وقد تتبلور إلى مشاريع؛ وهو ما حدث لبعض الأنظمة التي قد تم اعتمادها من قبل السلطة العليا في الدولة، وبعد اقتراح المشروع تقوم الجهات المختصة بالمناقشة، وعندما يتم نقاشه من قبل جهات كثيرة، من ثم يتم إقرار هذا المشروع ومصادقته، ثم نشره من خلال قوائم مختلفة"، مبينًا أن المشروع يختلف عن إعلان المشروع، وهذا ما يعرف بالنشر، فلا تكون الأنظمة والقوانين سارية إلا بعد الإعلان في الصحف الرسمية، كما هو معمول به في المملكة العربية السعودية؛ حيث يتم الإعلان عن طريق صحيفة "أُم القرى"؛ وهذا يعتبر ساري المفعول ويحدد له وقت معين.

وباركَ "الصالح" لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية النقلة النوعية، وإعلان اليوم المرتبط بقضية التوثيق الإلكتروني، قائلًا: "وهذه نقلة نوعية أتوقع لم يسبق المملكةَ العربية السعودية أحد في الشرق الأوسط فيما يتعلق بقضية التوثيق الإلكتروني، بمعنى آخر: لا توجد أوراق على الطاولة، وهو مُنجز يُشكر عليه المسؤولون في وزارة العدل في المملكة".

ولفت إلى أنه يوجد مشروع آخر وهو ما يُعرف بمشروع العقوبات؛ حيث لا يوجد نظام في أي دولة إلا وفيه عقوبات، مثل المطبوعات والنشر، ونظام مكافحة المخدرات، ونظام التزوير، ونظام الغش التجاري، ونظام المرور، ونظام الجرائم الإلكترونية، ونظام حماية الأسرة من الإيذاء، كل هذه أنظمة ستجد فيها عقوبات تتعلق بتجاوز ما لا يحق لك تجاوزه، فتنزل عليك العقوبة بموجب مادة.

وذكر أن "العقوبات كموسوعة أو قانون شامل موجود في كافة الأنظمة والقوانين في المملكة، ولكن لم تُجمع فقط، إذًا ليس هناك شيء جديد، ولكن هناك تهذيب في تسريع عجلة الإجراءات المرتبطة بالعقوبات في هذه الأنظمة، وقد يصدر في بعض الأحيان ويكون عليه تعديل لحاجة معينة"، مؤكدًا أن الأنظمة والقوانين تصدر بإرادة ملكية أو بأمرٍ سام، أو بقرار ملكي، ولكل جهة صفة في طريقة الطرح؛ فهذه الأوامر هي أوامر نافذة، فيما يتعلق بالسلطة التشريعية، ويعرف في العالم سمو التشريع، فلا يستطيع أي نظام تحت هذا النظام تعديل النظام، فهو يعتبر سموًّا له ورفعة له، وإنه إرادة قامت على الكيان العام لأي مجتمع.

وحول سؤال عن تطور المراحل القانونية في المملكة، يقول "الصالح": "عندما لم يكن هناك شيء اسمه نظام المحاماة كانت المسألة اجتهادات فردية؛ يذهب الشخص ويعمل وكالة ويذهب ويترافع عند القاضي ويطلب إعادة النظر، وهكذا بشكلٍ ارتجالي، فلا يوجد عمل منظم ولا يوجد شيء فيه حقوق، والشخص الذي يستحق أن يترافع ويعمل، فكانت المسألة عبثية، ولكن عندما جاء نظام المحاماة هذا النظام نظم كثيرًا من الأعمال التي تشكل خطرًا على الشخص الذي لديه قضية في المحكمة، ونظام الإجراءات الجزائية كان النظام موجودًا ولكن ليس بهذه التفاصيل، فتوجد تفاصيل في قضية القبض والتحقيق والاستدلال والإثبات، والأمور ليست موجودة؛ فالموضوع كان اجتهاديًّا، فالآن يوجد نظام، ونظام المرافعات الشرعية واللائحة، والتحكيم، كذلك الآن أصبح للمرأة حقوق وواجبات، حتى الخادمة والسائق، ولا بد أن ينتبه الإنسان إلى أن الأنظمة والقوانين وُضعت من أجل حماية المجتمع، وحماية المجتمع من نفسه، وكذلك الانضباط، وليست المسألة عبثية؛ فالأنظمة كثيرة جدًّا وغيرت واقعنا، فللإجراءات قيمة حتى في مسألة استخدام المواقع الإلكترونية هناك أنظمة وانضباط، وهذا تنظيم وليس تحقيقًا، وهو تنظيم عمل مجتمع، وخاصةً في قضايا الإساءة للمجتمع والآداب العامة.