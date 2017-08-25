"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

في ظل زيادة أنشطة التداول في المنصة الخاصة بآسيا هذا الشهر

قالت وكالة تسعير النفط ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس، اليوم الأربعاء: إن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

ووفقًا لـ"رويترز"، فقد ذكرت "بلاتس" في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم أرامكو السعودية، وستنظر في معلومات من أرامكو للتجارة في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

وزادت أنشطة التداول في منصة "بلاتس" الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر، في ظل شراء توتال إنرجيز وجانفور سبع شحنات حتى الآن.