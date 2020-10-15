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إعادة فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول بمركز خاط

تسبب هطولها بانهيارات صخرية وتضرر لمواقع.. و"الطرق" باشرت

أعادت فرقة الطرق السادسة بمحافظة المجاردة فتح الطرق التي تسببت الأمطار والسيول الجارفة في قطعها بمركز خاط.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز إلى تساقط بعض الصخور، وتضرر الكثير من المواقع والطرقات، قبل أن يتم التعامل مع الموقف بتوجيه مباشر من محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح، ومتابعة ميدانية من رئيس مركز خاط، حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول بمركز خاط
سبق

أعادت فرقة الطرق السادسة بمحافظة المجاردة فتح الطرق التي تسببت الأمطار والسيول الجارفة في قطعها بمركز خاط.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز إلى تساقط بعض الصخور، وتضرر الكثير من المواقع والطرقات، قبل أن يتم التعامل مع الموقف بتوجيه مباشر من محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح، ومتابعة ميدانية من رئيس مركز خاط، حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:29 PM

إعادة فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول بمركز خاط

تسبب هطولها بانهيارات صخرية وتضرر لمواقع.. و"الطرق" باشرت

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محمد طيران - عسير
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732

أعادت فرقة الطرق السادسة بمحافظة المجاردة فتح الطرق التي تسببت الأمطار والسيول الجارفة في قطعها بمركز خاط.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز إلى تساقط بعض الصخور، وتضرر الكثير من المواقع والطرقات، قبل أن يتم التعامل مع الموقف بتوجيه مباشر من محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح، ومتابعة ميدانية من رئيس مركز خاط، حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه.

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