وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز إلى تساقط بعض الصخور، وتضرر الكثير من المواقع والطرقات، قبل أن يتم التعامل مع الموقف بتوجيه مباشر من محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح، ومتابعة ميدانية من رئيس مركز خاط، حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه.

إعادة فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول بمركز خاط محمد طيران سبق 2020-10-15 أعادت فرقة الطرق السادسة بمحافظة المجاردة فتح الطرق التي تسببت الأمطار والسيول الجارفة في قطعها بمركز خاط. وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز إلى تساقط بعض الصخور، وتضرر الكثير من المواقع والطرقات، قبل أن يتم التعامل مع الموقف بتوجيه مباشر من محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح، ومتابعة ميدانية من رئيس مركز خاط، حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442 08:29 PM

إعادة فتح الطرق المتضررة من الأمطار والسيول بمركز خاط تسبب هطولها بانهيارات صخرية وتضرر لمواقع.. و"الطرق" باشرت





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أعادت فرقة الطرق السادسة بمحافظة المجاردة فتح الطرق التي تسببت الأمطار والسيول الجارفة في قطعها بمركز خاط.

وأدت الأمطار الغزيرة التي شهدها المركز إلى تساقط بعض الصخور، وتضرر الكثير من المواقع والطرقات، قبل أن يتم التعامل مع الموقف بتوجيه مباشر من محافظ المجاردة سعيد بن علي دلبوح، ومتابعة ميدانية من رئيس مركز خاط، حتى عاد الوضع إلى ما كان عليه.