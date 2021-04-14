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تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل عدد الذين ثبتت إصابتهم إلى 46

سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.

وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد تنزانيا

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تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.

وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
08:28 AM

تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل عدد الذين ثبتت إصابتهم إلى 46

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.

وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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