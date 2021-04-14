تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليصل عدد الذين ثبتت إصابتهم إلى 46

سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.

وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.