تنزانيا تسجّل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.
وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.
وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.فيروس كورونا الجديد تنزانيا
سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.
وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
سجلت تنزانيا 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم إلى 46 منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البلاد في 16 مارس الماضي.
وكانت تنزانيا قد اتخذت جملة من التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.