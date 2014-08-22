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"جوجل" تُقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة.. تجهز لمفاجأة الشهر المقبل

حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليًا على هاتف "بيكسل 5 إيه" الجديد

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا بوقف بيع هواتفها القديمة؛ بسبب تجهيزها لمفاجأة جديدة الشهر المقبل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليًا على هاتف "بيكسل 5 إيه" الجديد؛ استعدادًا لطرحها هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" المرتقبين.

وفوجئ رواد متاجر "جوجل" بسحبها لهاتفيْ "بيكسل 5" و"بيكسل 4 إيه" من تلك المتاجر؛ فيما يبدو أنه حث المستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية.

وأتاحت متاجر "جوجل" أيضًا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تُقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة.. تجهز لمفاجأة الشهر المقبل
سبق

أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا بوقف بيع هواتفها القديمة؛ بسبب تجهيزها لمفاجأة جديدة الشهر المقبل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليًا على هاتف "بيكسل 5 إيه" الجديد؛ استعدادًا لطرحها هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" المرتقبين.

وفوجئ رواد متاجر "جوجل" بسحبها لهاتفيْ "بيكسل 5" و"بيكسل 4 إيه" من تلك المتاجر؛ فيما يبدو أنه حث المستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية.

وأتاحت متاجر "جوجل" أيضًا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
12:54 PM

"جوجل" تُقرر إيقاف بيع هواتفها القديمة.. تجهز لمفاجأة الشهر المقبل

حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليًا على هاتف "بيكسل 5 إيه" الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا بوقف بيع هواتفها القديمة؛ بسبب تجهيزها لمفاجأة جديدة الشهر المقبل.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "جوجل" حصرت بيع الهواتف في متاجرها حاليًا على هاتف "بيكسل 5 إيه" الجديد؛ استعدادًا لطرحها هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" المرتقبين.

وفوجئ رواد متاجر "جوجل" بسحبها لهاتفيْ "بيكسل 5" و"بيكسل 4 إيه" من تلك المتاجر؛ فيما يبدو أنه حث المستخدمين على اقتناء الهواتف الجديدة من الشركة الأمريكية.

وأتاحت متاجر "جوجل" أيضًا إمكانية ترقية الهواتف القديمة، بهواتف "بيكسل" الجديدة المرتقبة.

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