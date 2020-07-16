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الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الطائي.. والشلهوب وعطيف يواصلان التأهيل

المعيوف في جلسة علاجية خاصة

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ تأهباً لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

وقد اشتمل التدريب على: تدريبات لياقية، تطبيقات تكتيكية وفنية، مناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية واصل الثنائي محمد الشلهوب وعبدالله عطيف برنامجهما التأهيلييـن بالجري حول الملعب، فيما أدى عبدالله المعيوف جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، تلاها تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويخوض الفريق مباراته الودية الثانية في معسكره الإعدادي أمام فريق الطائي عند الساعة الـ7:30 من مساء الغد.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الطائي.. والشلهوب وعطيف يواصلان التأهيل
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ تأهباً لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

وقد اشتمل التدريب على: تدريبات لياقية، تطبيقات تكتيكية وفنية، مناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية واصل الثنائي محمد الشلهوب وعبدالله عطيف برنامجهما التأهيلييـن بالجري حول الملعب، فيما أدى عبدالله المعيوف جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، تلاها تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويخوض الفريق مباراته الودية الثانية في معسكره الإعدادي أمام فريق الطائي عند الساعة الـ7:30 من مساء الغد.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
11:48 PM

الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الطائي.. والشلهوب وعطيف يواصلان التأهيل

المعيوف في جلسة علاجية خاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مساء اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية على الملعب الرئيس في مقر النادي؛ تأهباً لاستئناف المنافسات، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية.

وقد اشتمل التدريب على: تدريبات لياقية، تطبيقات تكتيكية وفنية، مناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية واصل الثنائي محمد الشلهوب وعبدالله عطيف برنامجهما التأهيلييـن بالجري حول الملعب، فيما أدى عبدالله المعيوف جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي، تلاها تدريبات تأهيلية بالكرة.

ويخوض الفريق مباراته الودية الثانية في معسكره الإعدادي أمام فريق الطائي عند الساعة الـ7:30 من مساء الغد.

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