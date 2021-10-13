"أبناء مرزوق" يزفّون "أحمد" عريسًا
احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .
جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.
"أبناء مرزوق" يزفّون "أحمد" عريسًا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-10-13
احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .
جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.
13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع الأول 1443
10:39 PM
اخر تعديل
14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
07:43 AM
"أبناء مرزوق" يزفّون "أحمد" عريسًا
احتفل الشاب أحمد بن مرزوق المسيفري، مساء اليوم الأربعاء، بزواجه من كريمة عبدالله بن ثابت المسيفري، في مدينة الرياض .
جاء ذلك، وسط حضور عدد محدود من الأسرتين، تطبيقًا لقرار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
"سبق"، تهنئ "المسيفري"، وتتمنى للزوجين حياة سعيدة وموفقة.