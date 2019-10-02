أمير الرياض يلتقي رئيس لجنة الصداقة الأرجنتينية - السعودية

بحثا عددًا من الموضوعات المشتركة بين البلدَيْن وسُبل التعاون المشترك

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التقى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس النائب البرلماني بجمهورية الأرجنتين رئيس لجنة الصداقة الأرجنتينية - السعودية ديجو ميستري.

وفي التفاصيل، رحّب أمير منطقة الرياض بالنائب الأرجنتيني متمنيًا له طيب الإقامة في السعودية، وتبادلا الأحاديث الودية، وبحثا عددًا من الموضوعات المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل التعاون والتطوير بين العاصمة الرياض وبيونس آيرس.

وحضر الاستقبال أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعضو مجلس الشورى عضو لجنة الصداقة السعودية - الأرجنتينية بندر بن محمد العسيري، وسفير جمهورية الأرجنتين لدى السعودية مارسيلو جيلاردوني.