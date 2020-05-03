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"صحي العويقيلة" يجري 23 ألف فحص بنقاط الفرز بمداخل المحافظة خلال "رمضان"

في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة "كورونا"

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية 23477 فحصًا طبيًّا للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم التاسع من رمضان.

ونفَّذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

محافظة العوقيلة فيروس كورونا الجديد

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"صحي العويقيلة" يجري 23 ألف فحص بنقاط الفرز بمداخل المحافظة خلال "رمضان"
سبق

أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية 23477 فحصًا طبيًّا للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم التاسع من رمضان.

ونفَّذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
10:50 PM
اخر تعديل
03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:23 PM

"صحي العويقيلة" يجري 23 ألف فحص بنقاط الفرز بمداخل المحافظة خلال "رمضان"

في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أجرى قطاع الصحة بمحافظة العويقيلة بالحدود الشمالية 23477 فحصًا طبيًّا للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمداخل محافظة العويقيلة عبر نقاط الفرز البصري منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى اليوم التاسع من رمضان.

ونفَّذ قطاع العويقيلة الصحي حملات توعوية، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، والفرق التطوعية، في خطوة استباقية لمواجهة أي طارئ في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

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