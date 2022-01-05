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"الصندوق العقاري" و"الوطنية للإسكان" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

لتعزيز جودة المعروض العقاري.. وتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي

وقّع صندوق التنمية العقارية والوطنية للإسكان (NHC) اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ بهدف تعزيز جودة المعروض العقاري وتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي من خلال برنامج البناء المستدام لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم بما يتوافق مع معايير واشتراطات الصندوق العقاري.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين "الصندوق العقاري" و"الوطنية للإسكان"، بما يسهم في تمكين مستفيدي برنامج "القرض المدعوم" من الحصول على خدمات برنامج "البناء المستدام"؛ للتحقق من جودة إنشاء المباني وتنفيذها وفق اشتراطات الصندوق العقاري، بناءً على مراحل الفحص الفني والهندسي، والتأكد من جاهزيتها للسكن ووصول الخدمات الأساسية لها، كالماء والكهرباء؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يولي اهتماماً بالاستدامة، حيث يستهدف استدامة منظومة الإسكان من جميع النواحي، ومنها: استدامة التمويل والإنفاق، وكذلك تعزيز ثقافة الأبنية الخضراء، والعمل على انعكاس كود البناء السعودي على تحقيق الاستدامة.

ووقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة سعود العجمي، ومن جانب "الوطنية للإسكان" رئيس قطاع حلول الأفراد المهندس ريان العقل.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: اتفاقية التعاون المشترك مع "الوطنية للإسكان" ممثلةً في برنامج "البناء المستدام" تهدف إلى رفع جودة المعروض العقاري وإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في السوق بما يضمن حصول مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم على منتجات عقارية ذات جودة عالية.

وأضاف: الاتفاقية ستقدم لمستفيدي "القرض المدعوم" خدمات الفحص الفني والهندسي للوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، من خلال برنامج "البناء المستدام"، والتأكد من توافقها مع متطلبات الصندوق واستكمال مراحل البناء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي: الاتفاقية مع الصندوق العقاري تأتي تأكيداً على التعاون المشترك؛ لضمان سلامة إنشاء المشاريع الإسكانية ومطابقتها للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة في برنامج "البناء المستدام".

وأضاف: الاتفاقية سيكون لها الأثر الفعال في الارتقاء بالمباني تحت الإنشاء أو الجاهزة، وذلك بتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي لضمان جودة الإنشاءات ومدى التزام المقاولين بالمعايير المحددة للبناء والإنشاء، بما يزيد العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع "الوطنية للإسكان" ممثلةً في برنامج "البناء المستدام"، سيقدم لمستفيدي "القرض المدعوم" خدمات الفحص الفني والهندسي للوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة، بما يسهم في توفير خيارات سكنية تتميز بالاستدامة والجودة العالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصندوق العقاري" و"الوطنية للإسكان" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك
سبق

وقّع صندوق التنمية العقارية والوطنية للإسكان (NHC) اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ بهدف تعزيز جودة المعروض العقاري وتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي من خلال برنامج البناء المستدام لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم بما يتوافق مع معايير واشتراطات الصندوق العقاري.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين "الصندوق العقاري" و"الوطنية للإسكان"، بما يسهم في تمكين مستفيدي برنامج "القرض المدعوم" من الحصول على خدمات برنامج "البناء المستدام"؛ للتحقق من جودة إنشاء المباني وتنفيذها وفق اشتراطات الصندوق العقاري، بناءً على مراحل الفحص الفني والهندسي، والتأكد من جاهزيتها للسكن ووصول الخدمات الأساسية لها، كالماء والكهرباء؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يولي اهتماماً بالاستدامة، حيث يستهدف استدامة منظومة الإسكان من جميع النواحي، ومنها: استدامة التمويل والإنفاق، وكذلك تعزيز ثقافة الأبنية الخضراء، والعمل على انعكاس كود البناء السعودي على تحقيق الاستدامة.

ووقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة سعود العجمي، ومن جانب "الوطنية للإسكان" رئيس قطاع حلول الأفراد المهندس ريان العقل.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: اتفاقية التعاون المشترك مع "الوطنية للإسكان" ممثلةً في برنامج "البناء المستدام" تهدف إلى رفع جودة المعروض العقاري وإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في السوق بما يضمن حصول مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم على منتجات عقارية ذات جودة عالية.

وأضاف: الاتفاقية ستقدم لمستفيدي "القرض المدعوم" خدمات الفحص الفني والهندسي للوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، من خلال برنامج "البناء المستدام"، والتأكد من توافقها مع متطلبات الصندوق واستكمال مراحل البناء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي: الاتفاقية مع الصندوق العقاري تأتي تأكيداً على التعاون المشترك؛ لضمان سلامة إنشاء المشاريع الإسكانية ومطابقتها للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة في برنامج "البناء المستدام".

وأضاف: الاتفاقية سيكون لها الأثر الفعال في الارتقاء بالمباني تحت الإنشاء أو الجاهزة، وذلك بتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي لضمان جودة الإنشاءات ومدى التزام المقاولين بالمعايير المحددة للبناء والإنشاء، بما يزيد العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع "الوطنية للإسكان" ممثلةً في برنامج "البناء المستدام"، سيقدم لمستفيدي "القرض المدعوم" خدمات الفحص الفني والهندسي للوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة، بما يسهم في توفير خيارات سكنية تتميز بالاستدامة والجودة العالية.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
04:00 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
05:52 PM

"الصندوق العقاري" و"الوطنية للإسكان" يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

لتعزيز جودة المعروض العقاري.. وتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع صندوق التنمية العقارية والوطنية للإسكان (NHC) اليوم، اتفاقية تعاون مشترك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ بهدف تعزيز جودة المعروض العقاري وتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي من خلال برنامج البناء المستدام لمستفيدي القرض العقاري المدعُوم بما يتوافق مع معايير واشتراطات الصندوق العقاري.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك بين "الصندوق العقاري" و"الوطنية للإسكان"، بما يسهم في تمكين مستفيدي برنامج "القرض المدعوم" من الحصول على خدمات برنامج "البناء المستدام"؛ للتحقق من جودة إنشاء المباني وتنفيذها وفق اشتراطات الصندوق العقاري، بناءً على مراحل الفحص الفني والهندسي، والتأكد من جاهزيتها للسكن ووصول الخدمات الأساسية لها، كالماء والكهرباء؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) الذي يولي اهتماماً بالاستدامة، حيث يستهدف استدامة منظومة الإسكان من جميع النواحي، ومنها: استدامة التمويل والإنفاق، وكذلك تعزيز ثقافة الأبنية الخضراء، والعمل على انعكاس كود البناء السعودي على تحقيق الاستدامة.

ووقّع الاتفاقية من جانب صندوق التنمية العقارية نائب الرئيس لمجموعة الخدمات المشتركة سعود العجمي، ومن جانب "الوطنية للإسكان" رئيس قطاع حلول الأفراد المهندس ريان العقل.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي: اتفاقية التعاون المشترك مع "الوطنية للإسكان" ممثلةً في برنامج "البناء المستدام" تهدف إلى رفع جودة المعروض العقاري وإنشاء مشاريع إسكانية ذات جودة عالية في السوق بما يضمن حصول مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم على منتجات عقارية ذات جودة عالية.

وأضاف: الاتفاقية ستقدم لمستفيدي "القرض المدعوم" خدمات الفحص الفني والهندسي للوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، من خلال برنامج "البناء المستدام"، والتأكد من توافقها مع متطلبات الصندوق واستكمال مراحل البناء.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي: الاتفاقية مع الصندوق العقاري تأتي تأكيداً على التعاون المشترك؛ لضمان سلامة إنشاء المشاريع الإسكانية ومطابقتها للمعايير الهندسية والفنية المعتمدة في برنامج "البناء المستدام".

وأضاف: الاتفاقية سيكون لها الأثر الفعال في الارتقاء بالمباني تحت الإنشاء أو الجاهزة، وذلك بتقديم خدمات الفحص الفني والهندسي لضمان جودة الإنشاءات ومدى التزام المقاولين بالمعايير المحددة للبناء والإنشاء، بما يزيد العمر الافتراضي للمباني، وتحسين كفاءتها وسلامتها، وخفض تكلفة صيانتها وتشغيلها.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات "القرض العقاري المدعوم" من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق www.redf.gov.sa، ومن خلال اتفاقية التعاون المشترك مع "الوطنية للإسكان" ممثلةً في برنامج "البناء المستدام"، سيقدم لمستفيدي "القرض المدعوم" خدمات الفحص الفني والهندسي للوحدات السكنية تحت الإنشاء أو الجاهزة، بما يسهم في توفير خيارات سكنية تتميز بالاستدامة والجودة العالية.

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