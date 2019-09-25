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بالصور.. فرع المجاهدين بالربع الخالي يحتفل باليوم الوطني

بتوزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين

احتفل منسوبو فرع إدارة المجاهدين في المنطقة الشرقية، قطاع الربع الخالي، بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، تضمن توزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وقال منسوبو إدارة المجاهدين بالربع الخالي: إن هذه المناسبة تعد الأغلى على جميع المواطنين، مبينين في الوقت ذاته، أنه لا بد من بذل كل الجهود ومشاركة المواطنين أفراحهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. فرع المجاهدين بالربع الخالي يحتفل باليوم الوطني
سبق

احتفل منسوبو فرع إدارة المجاهدين في المنطقة الشرقية، قطاع الربع الخالي، بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، تضمن توزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وقال منسوبو إدارة المجاهدين بالربع الخالي: إن هذه المناسبة تعد الأغلى على جميع المواطنين، مبينين في الوقت ذاته، أنه لا بد من بذل كل الجهود ومشاركة المواطنين أفراحهم.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
07:06 PM

بالصور.. فرع المجاهدين بالربع الخالي يحتفل باليوم الوطني

بتوزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل منسوبو فرع إدارة المجاهدين في المنطقة الشرقية، قطاع الربع الخالي، بذكرى اليوم الوطني الـتاسع والثمانين، تضمن توزيع الأعلام السعودية على المواطنين والمسافرين، داعين الله أن يديم على بلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

وقال منسوبو إدارة المجاهدين بالربع الخالي: إن هذه المناسبة تعد الأغلى على جميع المواطنين، مبينين في الوقت ذاته، أنه لا بد من بذل كل الجهود ومشاركة المواطنين أفراحهم.

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