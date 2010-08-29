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"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎

لنشر التوعية بسبل الوقاية من الفيروس بالمواقع العامة والمنشآت التجارية

تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها التوعوية والرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل الفرق على نشر التوعية بسبل الوقاية من الفيروس لدى مختلف الفئات في المواقع العامة والمنشآت التجارية.

وتنفذ فرق الرقابة الصحية جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

وتراقب الفرق الالتزام بقياس درجة حرارة العاملين بشكل يومي، والتأكد من وجود مسافة آمنة تبلغ مترين بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية (لبس الكمامات، غسل اليدين، ارتداء القفازات وتبديلها دوريا)، وتوعية لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص الأمانة على تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎
سبق

تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها التوعوية والرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل الفرق على نشر التوعية بسبل الوقاية من الفيروس لدى مختلف الفئات في المواقع العامة والمنشآت التجارية.

وتنفذ فرق الرقابة الصحية جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

وتراقب الفرق الالتزام بقياس درجة حرارة العاملين بشكل يومي، والتأكد من وجود مسافة آمنة تبلغ مترين بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية (لبس الكمامات، غسل اليدين، ارتداء القفازات وتبديلها دوريا)، وتوعية لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص الأمانة على تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
02:36 PM

"أمانة الجوف" تنفذ حملات ميدانية لمتابعة اشتراطات الوقاية من كورونا‎

لنشر التوعية بسبل الوقاية من الفيروس بالمواقع العامة والمنشآت التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها التوعوية والرقابية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تعمل الفرق على نشر التوعية بسبل الوقاية من الفيروس لدى مختلف الفئات في المواقع العامة والمنشآت التجارية.

وتنفذ فرق الرقابة الصحية جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، والتأكد من ارتداء الكمامات ووجود المعقمات، ومسافة آمنة بين المتسوقين، وتوعيتهم بالتباعد أثناء التسوق، ووضع علامات التباعد على الأرضيات، وتنظيف وتطهير عربات التسوق.

وتراقب الفرق الالتزام بقياس درجة حرارة العاملين بشكل يومي، والتأكد من وجود مسافة آمنة تبلغ مترين بين العاملين، والتقيد بالتدابير الاحترازية والوقائية (لبس الكمامات، غسل اليدين، ارتداء القفازات وتبديلها دوريا)، وتوعية لجميع العاملين عن مخاطر الفيروس والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان حرص الأمانة على تطبيق كل الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، وتطبيق الأنظمة والعقوبات على المخالفين، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقاً لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، وبمتابعة وإشراف من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

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