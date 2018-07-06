جامعة مران الصيفية تستضيف الملتقى الحواري للطالبات

تضمن بحث الهوية الوطنية والموهوبين وثقافة الاختلاف

استضافت جامعة مران الصيفية التابعة لمؤسسة مِران الملتقى الحواري "آمال وتطلعات بناتنا الطالبات لمشروع إجازتي ٣" الذي أقامته إدارة نشاط الطالبات بإدارة التعليم بمنطقة الرياض مساء الخميس ٢١/ ١٠ / ١٤٣٩.

وأُقيم الملتقى على مسرح مدارس الرواد الأهلية بحي النزهة، وحضره عدد من منسوبات الوزارة والمهتمات.

وقدمت المساعد للشؤون التعليمية ريم الراشد؛ ورقة عمل حول رؤية ٢٠٣٠ وحرص الوزارة على تطوير الطلبة بناءً على هذه الرؤية.

وتقدمت بالشكر لمدارس الرواد على استضافة هذا الملتقى وشكرت مديرة النادي أمل الطيّاش.

وقدّمت عميدة كلية خدمة المجتمع بجامعة الأميرة نورة، د. نجلاء الهليل؛ ورقة عمل عن خدمة المجتمع وبناء ثقافة الانتماء.

وقدمت المشرفة في إدارة المتابعة د. نوف الخليوي؛ ورقة عمل عن هندسة الرؤية الشخصية في ضوء رؤية ٢٠٣٠.

وتحدثت مديرة إدارة نشاط الطالبات د. إيمان الدريهم؛ عن الأندية الموسمية ودورها في تحقيق أهداف الرؤية.

وقدّمت بعض الطالبات أوراق عمل منوّعة تحت إشراف زين طالب؛ وكانت ورقة العمل الأولى بعنوان "الاعتزاز بالهوية الوطنية" وقدمتها الطالبة نسيبة السويلم؛ من جامعة الملك سعود كلية الحقوق.

وقدمت الطالبة منيرة بنت سعد آل مقبل؛ الطالبة في جامعة الملك سعود تخصص الحقوق ورقة عمل بعنوان "ترسيخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية في نفوس الطلبة".

وتحت عنوان "لغتنا مصدر هويتنا" قدمت الطالبة رغد بنت الحسين البارقي؛ من جامعة الملك سعود تخصص اللغة العربية، ورقة علمية.

وقدمت الطالبة مكية بنت إبراهيم الراكان؛ من جامعة الملك سعود كلية التربية ورقة عمل بعنوان "الموهوبين استدامة اقتصادية في البيئة التعليمية".

وقدمت الطالبة نوال بنت خالد الغامدي؛ من جامعة الملك سعود كلية التربية ورقة عمل بعنوان "الوسائط التعليمية في البيئة التعليمية".

وقدمت الطالبة رنيم بنت إبراهيم الناجم؛ من جامعة الملك سعود ورقة عمل بعنوان "الاختلاف يعني التكامل"، فيما قدمت الطالبة عبير بنت عبدالعزيز المتعب؛ من جامعة الملك سعود ورقة العمل الأخيرة بعنوان "التعايش رغم الاختلاف".

وحظي الملتقى بإقبال كثيف تجاوز ٣٠٠ شخص، ونال استحسان الحضور وإعجابهم.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم جميع القائمين على الملتقى والمشاركات فيه والداعمين له.

جدير بالذكر أن جامعة مران الصيفية المستضيفة للملتقى هي مشروع نادٍ صيفي تقيمه مؤسسة مِران في مدارس الرواد العالمية للعام الثالث على التوالي ويقدم خدماته المتنوعة لمختلف الفئات العمرية ويحظى بإقبال كبير.

وللمزيد من المعلومات حول الجامعة الصيفية يمكن زيارة حساباتها على وسائل التواصل @rwu2030.