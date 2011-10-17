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الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات

في ليلة وداع "العطوي"

دك فريق الأهلي الكروي الأول شباك مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة مسجلاً أول انتصار له هذا الموسم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط متقدمًا ثلاثة مراكز على سُلَّم الترتيب؛ ليحتل المركز الحادي عشر، بينما توقف العداد النقطي للاتفاق عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

افتتح عمر السومة أهداف المباراة من ركلة جزاء، منحها الحكم خالد الطريس للأهلي بعد أن لمست الكرة يد مدافع الاتفاق سعيد الربيعي، ترجمها السومة داخل الشباك مدونًا أول أهدافه هذا الموسم عند الدقيقة الـ(22).

وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد بعد مرور دقيقتين، أضاف الكرواتي فيليب براداريتش ثاني الأهداف للأهلي من تصويبة بعيدة، ارتطمت بجسم لاعب الاتفاق دي سوزا قبل أن يتحول مسار الكرة نحو الشباك. وعاد اللاعب من جديد ليدون الهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي بعد أن تابع عرضية عبدالرحمن غريب برأسه في شباك رايس مبولحي في الدقيقة الـ(58).

عشر دقائق كانت كافية ليعزز المتألق عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الرابع من تسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس الجزائري عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك، وتطلق الأفراح في المدرجات.

الأهلي الاتفاق الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات
سبق

دك فريق الأهلي الكروي الأول شباك مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة مسجلاً أول انتصار له هذا الموسم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط متقدمًا ثلاثة مراكز على سُلَّم الترتيب؛ ليحتل المركز الحادي عشر، بينما توقف العداد النقطي للاتفاق عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

افتتح عمر السومة أهداف المباراة من ركلة جزاء، منحها الحكم خالد الطريس للأهلي بعد أن لمست الكرة يد مدافع الاتفاق سعيد الربيعي، ترجمها السومة داخل الشباك مدونًا أول أهدافه هذا الموسم عند الدقيقة الـ(22).

وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد بعد مرور دقيقتين، أضاف الكرواتي فيليب براداريتش ثاني الأهداف للأهلي من تصويبة بعيدة، ارتطمت بجسم لاعب الاتفاق دي سوزا قبل أن يتحول مسار الكرة نحو الشباك. وعاد اللاعب من جديد ليدون الهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي بعد أن تابع عرضية عبدالرحمن غريب برأسه في شباك رايس مبولحي في الدقيقة الـ(58).

عشر دقائق كانت كافية ليعزز المتألق عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الرابع من تسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس الجزائري عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك، وتطلق الأفراح في المدرجات.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:33 PM

الأهلي يمزق شباك الاتفاق برباعية.. ويحقق أول الانتصارات

في ليلة وداع "العطوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دك فريق الأهلي الكروي الأول شباك مضيفه الاتفاق بأربعة أهداف نظيفة مسجلاً أول انتصار له هذا الموسم، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط متقدمًا ثلاثة مراكز على سُلَّم الترتيب؛ ليحتل المركز الحادي عشر، بينما توقف العداد النقطي للاتفاق عند 7 نقاط بالمركز الثالث عشر.

افتتح عمر السومة أهداف المباراة من ركلة جزاء، منحها الحكم خالد الطريس للأهلي بعد أن لمست الكرة يد مدافع الاتفاق سعيد الربيعي، ترجمها السومة داخل الشباك مدونًا أول أهدافه هذا الموسم عند الدقيقة الـ(22).

وفي مطلع الشوط الثاني، وبالتحديد بعد مرور دقيقتين، أضاف الكرواتي فيليب براداريتش ثاني الأهداف للأهلي من تصويبة بعيدة، ارتطمت بجسم لاعب الاتفاق دي سوزا قبل أن يتحول مسار الكرة نحو الشباك. وعاد اللاعب من جديد ليدون الهدف الشخصي الثاني له والثالث للأهلي بعد أن تابع عرضية عبدالرحمن غريب برأسه في شباك رايس مبولحي في الدقيقة الـ(58).

عشر دقائق كانت كافية ليعزز المتألق عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بتسجيله الهدف الرابع من تسديدة ذكية من داخل منطقة الجزاء، عجز الحارس الجزائري عن التصدي لها؛ لتعانق الشباك، وتطلق الأفراح في المدرجات.

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