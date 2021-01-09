المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-01-09
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.
09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:14 AM
المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.