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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
10:14 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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