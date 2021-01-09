وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-09 أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية. وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442 10:14 AM

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساءً الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وتشمل الحناكية والمهد





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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمّن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظتَي الحناكية والمهد، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.