هبوط اضطراري لـ"طائرة رش" غرب محافظة "النماص" بعسير.. والقائد بخير

أمير عسير يوجّه بتكوين غرفتي عمليات وجارٍ الوصول للموقع وإسعاف الطيار

تعرضت طائرة رش نوع THRUSH S2R-34 ذات محرك واحد، تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لحادثة هبوط اضطراري، في أصدار تهامة الواقعة بين محافظتي "النماص" و"المجاردة"، اليوم الإثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، أنه بينما كانت الطائرة تمارس إحدى مهامها المعتادة، للقيام بمكافحة الجراد الصحراوي وهي في طريقها بين محافظة القنفذة والسليل، هبطت اضطرارياً في موقع بعيد عن المناطق المأهولة شرق مركز "خاط".

وتفيد المعلومات الأولية أن قائد الطائرة بخير والحمد لله؛ وهو الوحيد على متنها عند سقوطها.

وأضاف: "فور تلقي البلاغ وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بتكوين غرفتي عمليات من خلال العمليات المشتركة بالإمارة، بقيادة مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير إحداها في محافظة النماص، والثانية في محافظة المجاردة".

وتابع: "تم تكليف ثلاث فرق من النماص وأخرى من المجاردة مركز خاط، مشياً على الأقدام نظراً لوعورة المكان، وجارٍ الوصول للموقع من قبل فرق الإنقاذ والإسعاف، وتشارك في مهام البحث فرق من الدفاع المدني والشرطة والهلال الأحمر والزراعة والصحة وفريق ساعد، وقد سبق ذلك إجراء مسح لكامل منطقة الحادث من قبل طيران القوات الجوية".



وبين متحدث إمارة عسير، بأنه سيتم إصدار بيان آخر لأي مستجدات حول الحادثة.