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حرارة تتهاوى.. "أجواء نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني": أمطار تتواصل

قال: حارة نسبيًّا نهارًا ومعتدلة فجرًا.. ورياح مثيرة للأتربة تمتد للقطاع الغربي

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، توالي انخفاض درجات الحرارة التدريجي خلال إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 2/ 2/ 1443هـ إلى السبت 4/ 2/ 1443هـ.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هو انخفاض نسبي لتصبح الأجواء حارة نسبيًّا نهارًا ومعتدلة فجرًا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة" على وسط وشرق وشمال المملكة مع رياح نشطة مغبرة.

وتابع: "يمتد نشاط الرياح إلى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله".

وأردف: "‏متوقع -إن شاء الله- خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن، وجنوب الإمارات)".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حرارة تتهاوى.. "أجواء نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني": أمطار تتواصل
سبق

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، توالي انخفاض درجات الحرارة التدريجي خلال إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 2/ 2/ 1443هـ إلى السبت 4/ 2/ 1443هـ.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هو انخفاض نسبي لتصبح الأجواء حارة نسبيًّا نهارًا ومعتدلة فجرًا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة" على وسط وشرق وشمال المملكة مع رياح نشطة مغبرة.

وتابع: "يمتد نشاط الرياح إلى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله".

وأردف: "‏متوقع -إن شاء الله- خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن، وجنوب الإمارات)".

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
08:31 AM

حرارة تتهاوى.. "أجواء نهاية الأسبوع" كما يراها "الحصيني": أمطار تتواصل

قال: حارة نسبيًّا نهارًا ومعتدلة فجرًا.. ورياح مثيرة للأتربة تمتد للقطاع الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، توالي انخفاض درجات الحرارة التدريجي خلال إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 2/ 2/ 1443هـ إلى السبت 4/ 2/ 1443هـ.

وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هو انخفاض نسبي لتصبح الأجواء حارة نسبيًّا نهارًا ومعتدلة فجرًا حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة" على وسط وشرق وشمال المملكة مع رياح نشطة مغبرة.

وتابع: "يمتد نشاط الرياح إلى أجزاء من القطاع الغربي من المملكة مثيرة للأتربة؛ إلا أن يصرفها الله".

وأردف: "‏متوقع -إن شاء الله- خلال إجازة نهاية هذا الأسبوع، استمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، والباحة، وعسير، وجازان، وعمان، واليمن، وجنوب الإمارات)".

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