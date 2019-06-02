شاهد.. هكذا خيّم الظلام على طرقات وأحياء جازان بعد انقطاع كهرباء الجنوب

كشفت حجم الاعتماد الكلي على الكهرباء العامة من قِبل مشروعات الإنارة

رصدت سبق لحظات انقطاع التيار الكهربائي على شوارع وطرقات وعدد من أحياء منطقة جازان هذه الليلة، في مشاهد تكشف حجم الاعتماد الكلي على الكهرباء العامة من قِبل مشروعات الإنارة في المرافق العامة على الرغم من إمكانية إيجاد مشروعات تخزين الطاقة لإنارة الشوارع والمواقع المهمة في ظروف كهذه.

وكانت الطرقات والأحياء والمرافق العامة والخاصة قد بدت في ظلام دامس لا تنيرها إلا أضواء السيارات، بعدما انقطع التيار على خلفية خروج محطة الشقيق البخارية عن العمل كليًا، فيما تعد إنارة الشوارع المستمرة تعتمد على الطاقة الكهربائية على الرغم من إمكانية تشغيلها عبر الطاقة الشمسية كأعمدة فردية كما يتم ذلك في عددٍ من المواقع بالمنطقة أو خارجها.

يُشار إلى أن الكثير من المدن والقرى مازالت تعاني انقطاع التيار الكهربائي حتى هذا الوقت منذ وقت انقطاعها قبل نحو ما يزيد على ٧ ساعات.