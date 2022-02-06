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وفاة "ريان" تستدعي فيديو لإنقاذ سعودي مبهر لعامل سقط في بئر سحيقة

بلاغ باشرته الفرق قبل عامين وسط تعقيدات قد تجعل المهمة شبه مستحيلة

تزامناً مع حادثة الطفل ريان المغربي؛ الذي لقي حتفه بعد مضي أربعة أيام من سقوطه داخل بئر بشمال المغرب، تداول مغرّدون مقطعاً لحادثة مشابهة وقعت عام 1441 بمحافظة وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية.

حيث تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط عامل داخل بئر ارتوازية عمقها 400 متر، وعلى الفور باشرت الفرق بمساندة رجال الهلال الأحمر وسط ما يحيط بالموقف من تعقيدات قد تجعل المهمة شبه مستحيلة.

كانت البئر ذات قطر محدودة المساحة وحرارة الجو في ذلك الوقت مرتفعة وكذلك الزيادة في العمق ؛ لكن رجال الدفاع المدني تمكنوا بعد أن اتضح وجود العامل على عمق 210 أمتار تحت الأرض من تغذية البئر بالأكسجين حفاظاً على حياة العامل ونجحوا في إنقاذ العامل بعد 3 ساعات من وصولهم إلى الموقع.

الطفل ريان الدفاع المدني وادي الدواسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وفاة "ريان" تستدعي فيديو لإنقاذ سعودي مبهر لعامل سقط في بئر سحيقة
سبق

تزامناً مع حادثة الطفل ريان المغربي؛ الذي لقي حتفه بعد مضي أربعة أيام من سقوطه داخل بئر بشمال المغرب، تداول مغرّدون مقطعاً لحادثة مشابهة وقعت عام 1441 بمحافظة وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية.

حيث تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط عامل داخل بئر ارتوازية عمقها 400 متر، وعلى الفور باشرت الفرق بمساندة رجال الهلال الأحمر وسط ما يحيط بالموقف من تعقيدات قد تجعل المهمة شبه مستحيلة.

كانت البئر ذات قطر محدودة المساحة وحرارة الجو في ذلك الوقت مرتفعة وكذلك الزيادة في العمق ؛ لكن رجال الدفاع المدني تمكنوا بعد أن اتضح وجود العامل على عمق 210 أمتار تحت الأرض من تغذية البئر بالأكسجين حفاظاً على حياة العامل ونجحوا في إنقاذ العامل بعد 3 ساعات من وصولهم إلى الموقع.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:46 AM

وفاة "ريان" تستدعي فيديو لإنقاذ سعودي مبهر لعامل سقط في بئر سحيقة

بلاغ باشرته الفرق قبل عامين وسط تعقيدات قد تجعل المهمة شبه مستحيلة

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,900

تزامناً مع حادثة الطفل ريان المغربي؛ الذي لقي حتفه بعد مضي أربعة أيام من سقوطه داخل بئر بشمال المغرب، تداول مغرّدون مقطعاً لحادثة مشابهة وقعت عام 1441 بمحافظة وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية.

حيث تلقت عمليات الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط عامل داخل بئر ارتوازية عمقها 400 متر، وعلى الفور باشرت الفرق بمساندة رجال الهلال الأحمر وسط ما يحيط بالموقف من تعقيدات قد تجعل المهمة شبه مستحيلة.

كانت البئر ذات قطر محدودة المساحة وحرارة الجو في ذلك الوقت مرتفعة وكذلك الزيادة في العمق ؛ لكن رجال الدفاع المدني تمكنوا بعد أن اتضح وجود العامل على عمق 210 أمتار تحت الأرض من تغذية البئر بالأكسجين حفاظاً على حياة العامل ونجحوا في إنقاذ العامل بعد 3 ساعات من وصولهم إلى الموقع.

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