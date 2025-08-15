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"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الحالة أبو عريش والدرب والطوال وبيش وصبيا وصامطة وفرسان

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة جازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والدرب والطوال وبيش وجازان وصبيا وصامطة وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة جازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والدرب والطوال وبيش وجازان وصبيا وصامطة وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
12:04 AM

"الأرصاد" تنبه جازان: سحب رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الحالة أبو عريش والدرب والطوال وبيش وصبيا وصامطة وفرسان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهاً لمنطقة جازان، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة جازان تشهد أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش والدرب والطوال وبيش وجازان وصبيا وصامطة وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح السبت.

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