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تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام

تماشيًا مع التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا وانتشاره

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.

وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.

إنسان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام
سبق

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.

وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:12 PM

تأجيل حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث لرعاية الأيتام

تماشيًا مع التدابير الاحترازية للوقاية من كورونا وانتشاره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، تأجيل إقامة حفل عشرينية "إنسان" والمؤتمر السعودي الثالث، اللذين كانا مقررًا عقدهما، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله ورعاه - 24 مارس الجاري.

وذكرت أن ذلك جاء تماشيًا مع التدابير الاحترازية لحكومتنا الرشيدة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره، ووفقًا للإجراءات الموصى بها من الجهات الصحية المختصة في المملكة.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للفعاليتين، في وقت لاحق، بمشيئة الله.

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