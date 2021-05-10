"الأرصاد": هطول لسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة
مصحوبة برياح نشطة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنوّرة القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": هطول لسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-05-10
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنوّرة القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
10:13 AM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
07:52 PM
"الأرصاد": هطول لسحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره، عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنوّرة القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.