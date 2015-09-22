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العراق يسجل 3081 إصابة جديدة بكورونا و652 حالة بلبنان

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1981493 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21911، فيما سجلت 4454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1872272 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 619232 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8246 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 583910 حالات.

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العراق يسجل 3081 إصابة جديدة بكورونا و652 حالة بلبنان
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1981493 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21911، فيما سجلت 4454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1872272 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 619232 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8246 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 583910 حالات.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
05:26 PM

العراق يسجل 3081 إصابة جديدة بكورونا و652 حالة بلبنان

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 3081 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1981493 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 42 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 21911، فيما سجلت 4454 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء الكلية إلى 1872272 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 619232 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم، بأنّ إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 8246 حالة بعد تسجيل 6 حالات وفاة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 583910 حالات.

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