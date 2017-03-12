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شاهد.. تطهير وتعقيم الحدائق العامة في بلدية الأفلاج

للتصدي لانتشار فيروس كورونا

نفذت بلدية الأفلاج، مساء اليوم، تطهير وتعقيم الحدائق العامة بالمحافظة.

وتضمن التطهير المرافق العامة بحدائق المحافظة وتعقيم ألعاب الأطفال بها كإجراءات احترازية وقائية.

يأتي ذلك، وفق عدد من احتياطات بلدية الأفلاج، بتوجيه من رئيسها المهندس رشيد عجب آل عمار، بتكثيف الجولات على المرافق العامة والمحلات التجارية وصوالين الحلاقة والمرافق العامة التي يرتادها الأهالي، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، أنهت خلاله البلدية تعقيم وتطهير الحدائق تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. تطهير وتعقيم الحدائق العامة في بلدية الأفلاج
سبق

نفذت بلدية الأفلاج، مساء اليوم، تطهير وتعقيم الحدائق العامة بالمحافظة.

وتضمن التطهير المرافق العامة بحدائق المحافظة وتعقيم ألعاب الأطفال بها كإجراءات احترازية وقائية.

يأتي ذلك، وفق عدد من احتياطات بلدية الأفلاج، بتوجيه من رئيسها المهندس رشيد عجب آل عمار، بتكثيف الجولات على المرافق العامة والمحلات التجارية وصوالين الحلاقة والمرافق العامة التي يرتادها الأهالي، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، أنهت خلاله البلدية تعقيم وتطهير الحدائق تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
06:12 PM

شاهد.. تطهير وتعقيم الحدائق العامة في بلدية الأفلاج

للتصدي لانتشار فيروس كورونا

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
1
242

نفذت بلدية الأفلاج، مساء اليوم، تطهير وتعقيم الحدائق العامة بالمحافظة.

وتضمن التطهير المرافق العامة بحدائق المحافظة وتعقيم ألعاب الأطفال بها كإجراءات احترازية وقائية.

يأتي ذلك، وفق عدد من احتياطات بلدية الأفلاج، بتوجيه من رئيسها المهندس رشيد عجب آل عمار، بتكثيف الجولات على المرافق العامة والمحلات التجارية وصوالين الحلاقة والمرافق العامة التي يرتادها الأهالي، للتصدي لانتشار فيروس كورونا، أنهت خلاله البلدية تعقيم وتطهير الحدائق تزامنًا مع إجازة نهاية الأسبوع.

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